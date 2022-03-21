Asgari ücrete ikinci zam için ‘olağanüstü şartlar’ kriteri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ikinci zam tartışmalarıyla ilgili ”Olağanüstü şartlar olursa değerlendirilir. Ancak yasal durum aralık ayını gösteriyor” dedi.

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Asgari ücret bu yılın başında 2 bin 825 liradan 4 bin 253 liraya çıkarılmıştı. Ancak hızla yükselen enflasyon nedeniyle alım gücü sürekli düşüyor. Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi’nin (BİSAM) şubat araştırmasına göre dört kişilik ailenin aylık beslenme harcaması bir ayda 4 bin 131 liradan 4 bin 330 liraya yükseldi.

Yoksulluk sınırıysa 14 bin 288 liradan 14 bin 978 liraya çıktı.

Daha önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, temmuzdaki enflasyona bakılarak ‘gerekirse’ bir düzenleme olabileceğini söylemişti. AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan da asgari ücrete yılda iki kez zam yapılabileceğini belirtmişti.

‘Olağanüstü şartlar oluşursa değerlendiririz’

Ancak Dünya’ya konuşan Bakan Bilgin, bu açıklamaların tersine, aralık ayını işaret etti.

Bilgin şunları söyledi:

*Asgari ücret konusunda öncelikle şunu söylemeliyiz: Bu seneki asgari ücret artışı yüzde 50’nin üzerinde ve asgari ücretin vergi dışı bırakılması çok önemli bir şey. Bütün gelirlerde asgari ücretin vergi dışı bırakılması önemli.

*Sabit ücretle çalışanlar, ‘AGİ kaldırıldı, ücreti düşüreceğim’ diyen işletmeler yanlış yaptı. İş kanunu anlaşılan ücretten geriye gidilmesini açıkça yasaklıyor. Asgari ücrete şartlar içerisinde bakmak lazım.

*Asgari ücretin eğer Meclis gündeme getirip değiştirmezse, aralıkta belirlenir, tabii olağanüstü şartlar olursa bu şartlara bakarak değerlendirilir. Ancak yasal durum aralık ayını gösteriyor. Yeni asgari ücretin yasal belirlenme tarihi aralıktır.