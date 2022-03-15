Yoksulluk sınırı 15 bin liraya yaklaştı

Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi’nin (BİSAM) şubat için açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı.

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Araştırmaya göre dört kişilik ailenin aylık beslenme harcaması bir ayda 4 bin 131 liradan 4 bin 330 liraya yükseldi.

Yoksulluk sınırı ise 14 bin 288 liradan 14 bin 978 liraya çıktı.

Yetişkin bir erkeğin gıda harcaması 1171 lira. Yetişkin bir kadında bu rakam 1112. Bir gencin gıda harcaması 1229 lira. Çocuk için bu rakam 807 lira.

Sağlıklı beslenmek için günlük harcanması gereken 144 lirada aslan payı süt ürünlerinin. İkinci sırada et ürünleri, üçüncü sırada ise meyve-sebze yer alıyor.