Erdoğan’dan ikinci asgari zammına açık kapı: Bakılır, veren el alan elden hayırlıdır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yüksek enflasyonla eriyen asgari ücret konusunda çalışma yapılabileceğini yineledi.

Asgari ücret bu yılın başında 2 bin 825 liradan 4 bin 253 liraya çıkarılmıştı. Ancak yüzde 54’leri geçen resmi enflasyon ve asgari ücretin açlık sınırının da altına inmesi sonrası zam tartışmaları yeniden gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ilgili bakanlıktan gelen gönülsüz açıklamalara rağmen asgari ücrette ikinci zam olabileceği mesajlarını tekrarladı: “Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve sosyal güvenlik bakanım da önüme mevcut durumu getirir. Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır.“

AKP’de daha önce grup başkanvekili Cahit Özkan da asgari ücrete yılda iki kez zam yapılabileceğini söylemişti.

Bakan gönülsüz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’se geçen hafta asgari ücrete ikinci zam tartışmalarıyla ilgili ”Olağanüstü şartlar olursa değerlendirilir. Ancak yasal durum aralık ayını gösteriyor” demişti.