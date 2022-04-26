67 yaşındaki Yusuf amca görev yaptığı okulun öğrencileriyle basketbol oynuyor

Şırnak’ta Ömer Keçecigil İlk ve Ortaokulu’nda çalışan 67 yaşındaki basketbol tutkunu Yusuf Dekçi, boş zamanlarında öğrencilerle spor yapıyor.

Gündoğdu Mahallesi’ndeki okulda görevli, altı çocuk babası Dekçi, basketbol oynayan öğrencilere eşlik ediyor.

Basketbolu ve çocukları çok sevdiğini, küçüklüğünde de sporu sevdiğini belirten Dekçi, şöyle konuştu:

“Küçükken böyle imkanlar yoktu, köyde büyüdük. Artık spor yapacak yaşta değilim ama bazen öğrencilere katılarak, onlarla oynayarak küçükken yaşayamadığım duyguları şimdi yaşıyorum. Sağ olsunlar öğrenciler, öğretmenler bana saygı gösteriyor. Gücüm yettiğince onlarla oynamaya devam edeceğim. Onlarla oynamaktan mutlu oluyorum.”

Beden eğitimi öğretmeni İbrahim Tuğ da Dekçi’nin okulda çok sevildiğini ve basketbol tutkusuyla tanındığını anlatarak, “Yusuf dayı, derslerimize katılıyor, yeri geldiğinde antrenmanlarımızda çocuklarımızla beraber neşeli vakitler geçirmemizi sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar da Dekçi’nin spor ve basketbol sevgisini zaman zaman sosyal medya hesaplarından paylaştıklarını, onun kentin güzel ve temiz yüzünü yansıttığını belirterek şöyle devam etti:

“Burada güzellikler, sempati ve hoşgörü var. Yusuf amcamız da bunun en güzel örneklerinden biri oldu. Spora gayet doğal ve yöresel kıyafetleriyle katılıyor. Kendisini doğal üyemiz yaptık. İnşallah bu insanların sayısı artar.”

Okulun 5’inci sınıf öğrencisi Ecrin Yiğit, Dekçi’yle okulda çok güzel vakit geçirdiklerini dile getirerek, “Yusuf amcayla basketbol ve voleybol oynuyoruz. Çok eğleniyoruz. Bütün çocuklar onu, o da bizi seviyor” ifadelerini kullandı.