İstanbul’da Gezi kararı protestosu: ‘Her yer Taksim, her yer direniş’

İstanbul’da Taksim Dayanışması’nın çağrısıyla toplanan binlerce kişi, Gezi davasında verilen kararları protesto etti.
Gezi Parkı eylemlerini finanse ve organize etmekle suçlanan sanıkların yargılandığı davada dün 1637 gündür tutuklu iş insanı Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet; Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’ye 18’er yıl hapis cezası verilmişti. Yedi sanığın tutuklanmasına da hükmedilmişti.
Karar, Türkiye’nin birçok ilinde protesto ediliyor. İstanbul’da gösterilerin adresiyse Taksim.
Binlerce kişi, saat 19:00 itibariyle TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) İstanbul Şubesi önünde toplandı.
Bir araya gelen protestocular arasında öğrenciler, dayanışma grupları, kadın örgütleri, siyasi parti temsilcileri var.
Eylemciler “Her yer Taksim, her yer direniş” ve “Gezi tutsakları onurumuzdur” ve “Bu daha başlangıç mücadeleye devam” sloganları attı.
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