Diken

Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da Gezi kararı protestosu: ‘Her yer Taksim, her yer direniş’


İstanbul’da Taksim Dayanışması’nın çağrısıyla toplanan binlerce kişi, Gezi davasında verilen kararları protesto etti.

Fotoğraf: Twitter

Gezi Parkı eylemlerini finanse ve organize etmekle suçlanan sanıkların yargılandığı davada dün 1637 gündür tutuklu iş insanı Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet; Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’ye 18’er yıl hapis cezası verilmişti. Yedi sanığın tutuklanmasına da hükmedilmişti.


Karar, Türkiye’nin birçok ilinde protesto ediliyor. İstanbul’da gösterilerin adresiyse Taksim.

Binlerce kişi, saat 19:00 itibariyle TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) İstanbul Şubesi önünde toplandı. 

Bir araya gelen protestocular arasında öğrenciler, dayanışma grupları, kadın örgütleri, siyasi parti temsilcileri var.

Eylemciler “Her yer Taksim, her yer direniş” ve “Gezi tutsakları onurumuzdur” ve “Bu daha başlangıç mücadeleye devam” sloganları attı.

Gezi davası: AKP’li hakimin yer aldığı heyet ceza yağdırdı; Kavala’ya ağır müebbet

Gezi davasındaki hakim AKP’den aday adayıymış

CHP’li Özel: Gezi davasının AKP’li hakiminin eşi ‘FETÖ’den hapis yattı, itirafçı oldu

Üçüncü defa ‘sona yaklaşırken’: 9 Soruda Gezi davası

Hafıza tazeleme dosyası (3): Osman Kavala neden tutuklu?

 

SON HABERLER

Fransa’dan ehven-i şer dersleri…

Fransa cumhurbaşkanlığı seçimine, orada 6 yıldan fazla yaşamış bir göçmen olarak biraz daha farklı bir yerden bakacağım; Fransa’daki bu seçimleri aşırı sağ kazandı.

Suskunluk, korku, tekerrür ve haysiyet…

Korku son derece insanî bir duygu, ha keza endişe, günün ve geleceğin kaygısı, çoluk çocuk, ekmek parası; buna mukabil, korkunun da bir ölçüsü olmalı, çok şey istemek midir bu. Her konumlanmayı, tercihi, tutumu ‘duygularla’ açıklamak akıl kârı değil, korkarken, endişe duyarken işi onursuzluğa vardırmamalı ve aklı başında herkesin, endişe ile oportünizm arasındaki farktan haberdar olduğu da, bir zahmet hesaba katmalı.

9 soruda yumurta dondurma işlemi: İdeal yaş nedir, kimler yaptırabilir?

Uzun süren eğitim, iş yaşamı, evlilik yaşının yükselmesi, çocuk için ideal koşulların beklenmesi ve daha pek çok faktör annelik yaşını büyüttü. 35 yaşına kadar doğumların bitirilmesi tavsiye edilse de giderek daha fazla sayıda kadın şu veya bu nedenle anneliği daha geç yaşlara bırakıyor.