CHP’li Özel: Gezi davasının AKP’li hakiminin eşi ‘FETÖ’den hapis yattı, itirafçı oldu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Gezi davasının AKP’den aday adayı olan hakiminin eşinin ‘FETÖ’den hapis yattığını ve itirafçı olduğunu söyledi.

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Gezi Parkı eylemlerini finanse ve organize etmekle suçlanan sanıkların yargılandığı davada dün 1637 gündür tutuklu iş insanı Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet; Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’ye 18’er yıl hapis cezası verilmişti. Yedi sanığın tutuklanmasına da hükmedilmişti.

Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi önünde konuşan Özel’in açıklamaları şöyle:

* Buradan çok önemli bir bilgiyi kamuoyuyla paylaşıyoruz. Dün mahkemede AK Parti’den aday adayı olduğu söylenen hâkimin durumu kesinleşti. Kendisi üç yıl öncesine kadar AKP üyesi bir avukattı. AKP teşkilatından yargı teşkilatına devşirildi. Bu kişinin eşi Samsun Bafra’da hemşireydi. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra hâkimin eşi tutuklandı. Üç ay süreyle hapishanede yattı, beraat etmedi, suçunu kabul etti. Samsun Bafra’da 160 kişinin ismini vererek itirafçı oldu. İtirafçı olduğu için şartlı tahliye edildi.

* Dün “Siz darbecisiniz” kararı veren hâkimin evli olduğu eşi, 15 Temmuz darbesini yapan cemaatin mensubu; bunu kabul ediyor, itirafçı oluyor ve 160 tane isim veriyor. Bu kişiye Osman Kavala’yı, Mücella Yapıcı’yı yargılatıp ‘darbe‘ kararı verdirttiniz. Bu da Türkiye’nin siyasi tarihine, hukuk tarihine, dünya hukuk tarihine geçecek kara bir lekedir. Elinizde itirafçı olarak tuttuğunuz, adeta elinizde tutsak olmuş birisine bizim arkadaşlarımızı yargılatıp onları tutsak ettiniz. Yazıklar olsun. “Yargıya müdahale ettiniz” diyen Bekir Bozdağ’ın buna açıklık getirmesi lazım.