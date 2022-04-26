Nebati turizm gelirinin peşinde: Rus ödeme sistemi Türkiye’de yaygınlaşıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Rus elektronik ödeme sistemi Mir’in Türkiye’de yaygınlaştığını söyledi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası ABD merkezli finansal hizmet şirketleri Visa ve Mastercard, Rusya’daki operasyonlarını askıya aldıklarını duyurmuştu. Karar sonrasında Rus turistlerin bu kartlarla yurt dışındaki harcamaları da kapatıldı.

Görsel: Diken

2021’de 4 milyon 694 bin 422 Rus turistin geldiği Türkiye’de bu ödeme sistemlerinin kullanılamıyor olmasın sorun çıkarıp çıkarmayacağı sorusu şirketler tarafından gündeme getirilmişti.

Ödemeler için Rusya Merkez Bankası tarafından Mayıs 2017’de kurulan Mir sisteminin kullanılması için hazırlıklar sürüyor.

Nebati “Mir kart çok iyi bir şekilde kullanılıyor. Türkiye’de Mir kart kullanan işletmelerin oranı yüzde 15’lerdeydi, şimdi bankalar hızlı bir şekilde dağıtım yapıyorlar. Sıkıntı olmayacak” dedi.

Türkiye, Rusya’ya karşı sadece Birleşmiş Milletler yaptırımlarına katılmış ve Batılı ülkelerininkine mesafeli davranmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın faiz politikasındaki ısrarı nedeniyle dövizde rekorlar kırılmış, Merkez Bankası rezervleri heba edilmişti. Bu sebeple iktidar, turizm gelirlerinin can simidi olmasını bekliyor.

Türk Hava Yolları’nın sitesindeki bilet alım sisteminde geçerli olan para birimleri arasına ruble de eklenmişti. Türkiye’ye gelecek Rus turistler bu şekilde kendi para birimlerini kullanarak Türkiye’ye uçak bileti almaya başlamıştı.

Ukrayna, Türkiye’den Rus ödeme sistemi Mir’i kullanmayı bırakmasını istedi ama Türkiye buna uymadı.