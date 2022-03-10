Ukrayna’dan Türkiye’ye Rus ödeme sistemi Mir’i bırakma çağrısı

Rusya işgaline karşı savaş veren Ukrayna, Türkiye’den Rus ödeme sistemi Mir’i kullanmayı bırakmasını istedi.

Görsel: Diken

Rusya temelde Ukrayna’nın NATO’yla yakınlaşmasından duyduğu rahatsızlıktan ötürü 24 Şubat’ta ülke topraklarını işgale başlamıştı.

Batı’nın Rusya’ya uyguladığı ağır ekonomik yaptırımlar kapsamında geçen hafta ABD merkezli finansal hizmet şirketleri Visa ve Mastercard da operasyonlarını askıya aldıklarını duyurmuştu.

Rusya’ysa bu hamleye Rus ödeme sistemi Mir ve Çin ulusal ödeme sistemi UnionPay’i kullanan kartlar çıkartarak karşılık vereceğini açıklamıştı.

Ukrayna Merkez Bankası bugün Türkiye, Ermenistan, Kazakistan, Tacikistan, Vietnam ve Kırgızistan merkez bankalarından Mir ödeme sistemi kartlarıyla yapılan tüm işlemleri durdurmalarını istedi.

Açıklamada “Bunu Ukrayna’ya saldırıları devam eden saldırgan ülke üzerinde küresel finansal baskıyı artırmaya yönelik acil talep doğrultusunda istiyoruz” dendi.

Mir

Mir ödeme sistemi, Rusya Merkez Bankası tarafından Mayıs 2017’de kuruldu. Elektronik para transferi için kullanılan sistemin işleyişi Visa ve Mastercard sistemlerine benzer. Yerel pazarda kullanılmak için altyapı sorunu bulunmayan Mir, uluslararası pazardaysa küresel bir alternatif oluşturmanın uzağında. Her yıl ciddi miktarda Rus turistin geldiği Türkiye, MİR ödeme sistemini de kullanan bir ülke.