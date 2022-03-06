Visa ve Mastercard’ın kararı sonrası Rus bankaları Çinli ödeme sistemine geçiyor

Rusya, Visa ve Mastercard’ın ülkedeki faaliyetlerini durdurmasının ardından Çinli UnionPay ödeme sistemlerini kullanan kartlar çıkartmaya hazırlanıyor.

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ABD merkezli finansal hizmet şirketleri Visa ve Mastercard, Rusya’daki operasyonlarını askıya aldıklarını duyurmuştu.

Batılı ülkelerin kapsamlı yaptırımlarının ardından Rusya’nın Çin’le ekonomik ve stratejik işbirliğiyse artıyor.

Son olarak bugün Rusya’nın en büyük bankası Sberbank, Rus ödeme sistemi Mir ile UnionPay’in birlikte çalışacağı kartlar çıkartmak için çalışmalara başlandığını duyurdu.

Ülkenin piyasa hacmi bakımından bir diğer önemli bankası Alfa-Bank ile Tinkoff bankası da Çin ulusal ödeme sistemi UnionPay’le çalışan kartlar çıkartılması için çalışmalara başlandığını, söz konusu sistemle 180 ülkede ödeme yapılabileceği bildirildi.

Çin merkezli banka kart hizmetleri ağı UnionPay, dünya çapında 2 bin 500’den fazla kurumla ortak çalışıyor. UnionPay kapsamında bugüne kadar 7 milyardan fazla kartın çıkarıldığı belirtiliyor.