Rusya’da yaşananlar göz korkuttu: Türkiye yerli ödeme sistemi TROY’a ağırlık verecek

Türkiye yerli ödeme sistemi TROY’un geliştirilmesi için yeni bir sürece giriyor. Karar, Finansal İstikrar Komitesi toplantısında oybirliğiyle alındı.

Görsel: Diken

TROY, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından 2015’te kurulan ve işletilen bir Türk kartlı ödeme sistemi.

Türkiye’nin TROY’u geliştirme çabası, Visa ve Mastercard’ın Rusya’daki hamlelerinin ardından geldi.

ABD merkezli finansal hizmet şirketleri Visa ve Mastercard, geçen hafta cumartesi Rusya’daki operasyonlarını askıya aldıklarını açıklamıştı.

Rusya’ysa bu hamleye, Çin ulusal ödeme sistemi UnionPay ve Rus ödeme sistemi Mir’i kullanan kartlar çıkarmak için çalışmalara başlandığını duyurarak karşılık vermişti.

Rusya şubat sonunda Ukrayna’yı işgale başlarken, Batılı devletler Rusya’yı küresel ticaretten kopartan daha önce görülmemiş adımlar attı.

İşgal, Türkiye ekonomisi üzerinde de enerji ve turizm kanalı başta olmak üzere belirgin etkiler yaratıyor.