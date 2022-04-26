Twitter’ı alan Elon Musk, kripto paralarda rüzgarı tersine çevirdi

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin ‘sıkılaşma’ açıklamaları sonrası son altı haftanın en düşük seviyesini gören Bitcoin, kripto paralara ilgisiyle bilinen Elon Musk’ın Twitter’ı alması sonrası yükseldi.

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Dün Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarının etkisiyle keskin şekilde düşen Bitcoin, satın alma haberi öncesinde 38 bin 400 dolar civarındaydı.

ABD’de enflasyonun rekor kırdığı bir ortamda Fed yetkililerinin ‘şahinlik’ dozunu artırması kripto paraların nisanda düşüş eğilimine girmesine yol açmıştı.

Ancak dünyanın en zengini Elon Musk’ın Twitter’ı satın alması rüzgarı tersine çevirdi.

Bitcoin bu sabah itibariyle 40 bin 600 dolara kadar yükseldi. Günlük yükselişi yüzde 4’ü buldu. Benzer şekilde Ethereum da yüzde 5,5 değer kazanarak 3 bin doların üstüne tırmandı.

En büyük yükselişse Musk’ın gözdesi Dogecoin’de kaydedildi. Satın almadan önce 0,12 dolardan işlem göre Dogecoin dün 0,16 doların üstünü gördü. Bugün gelen kar satışlarıyla 0,157’e gerilese de günlük yükselişi yüzde 23’ü aştı.

Musk, bu yılın başında Tesla ürünlerinin Dogecoin kullanılarak alınabileceğini duyurmuştu.

Sosyal medya paylaşımlarıyla piyasayı sallamayı seven Tesla ve SpaceX CEO’su, Dogecoin’i 1 dolar yapmak istediği imasında bulunmuştu.