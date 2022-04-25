Twitter artık Elon Musk’ın

Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk, Twitter’ın tamamını satın aldı.

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Elon Musk ve Twitter‘ı temsil eden taraflar dün gece satış görüşmelerine başlamıştı. Hissedarlar toplantıda Musk’tan teklifini yükseltmesini talep etmiş ancak Musk söz konusu teklifinin, yapabileceği en iyi ve son teklif olduğunu dile getirmişti.

Twitter’dan yapılan açıklamada, Elon Musk’ın 44 milyar dolarlık teklifi üzerinden kesin olarak anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Dünyanın en zengin insanı Musk, daha önce Twitter’da yüzde 9,2’lik hisse satın almıştı.

Şirket başlangıçta Elon Musk’ın şirketin tamamını alma teklifini geri çevirmişti.

Musk anlaşmanın duyurulması öncesi Twitter hesabından paylaştığı mesajda, “Umarım beni en sert eleştirenler bile Twitter’da kalmaya devam eder, çünkü ifade özgürlüğü bu demek” demişti.