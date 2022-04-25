Twitter baskılara dayanmayarak Elon Musk’la masaya oturdu

Twitter yönetim kurulunun, hissedarların da baskısıyla platformu satın almak için teklif veren Tesla CEO’su Elon Musk’la görüştüğü bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

Musk ay başında hisse başına 54,20 dolar olmak üzere toplam 43 milyar dolara Twitter’ı satın almak için teklif vermişti.

Reuters’a konuşan kaynaklar dünyanın en zengin insanı Musk’ın, teklifinin detaylarını paylaşmasının ardından şirketin birçok hissedarından görüşme yapılması yönünde baskı geldiğini belirtti.

Bunun sonucunda dün gerçekleşen görüşmenin şirketin Musk’ın verdiği teklifi kabul edeceği anlamına gelmediği bildirildi.

Ancak kaynaklar bu görüşmenin, Twitter’ın cazip koşullar altında Musk’a satışın mümkün olup olmadığını konuştuğunu göstermesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Musk’ın teklif ettiği miktarı yükseltmeme konusunda ısrarının pazarlık görüşmelerinde sorun yarattığı ifade edildi.

Reuters, Twitter ve Musk’ın temsilcilerinin konuyla ilgili henüz yorum yapmadığını yazdı.