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Yaramazlara biraz batar!

Elon Musk duyurdu: Tesla’da Dogecoin ile satış başladı

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, Tesla ürünlerinin Dogecoin kullanılarak alınabileceğini duyurdu.

Musk’ın açıklaması sonrası Tesla online mağazasında bazı ürünlerin Dogecoin cinsi fiyatı da yer almaya başladı. Haberle birlikte Dogecoin’deki günlük yükseliş yüzde 24’ü aştı.


Dünyanın en zengin insanı olan Musk, sosyal medya paylaşımlarının etkisiyle küresel piyasalarla ‘oynamayı’ seviyor.

Musk’ın en meşhur paylaşımlarından biri 2018 yılındaki “Tesla’nın hisselerini 420 dolardan alıp halka kapalı hale getirmeyi düşünüyorum” demesiydi. Musk’ın Tesla’nın halka açık hisselerini alabileceğini belirtmesinin ardından şirketin hisseleri yüzde 11 civarında yükselmiş, takip eden günlerde ise tüm kazançlarını geri vermişti.

Geçen haftaysa ABD’li araç kiralama şirketi Hertz’in elektrikli araç kiralama hizmetine yönelik yatırım kararının ardından Tesla’nın piyasa değeri ilk kez 1 trilyon dolara ulaşmıştı. Hertz, elektrikli araç filosunu büyütmek için 2022 sonuna kadar 100 bin Tesla aracı sipariş ettiğini bildirmişti.

Ancak bu anlaşmanın henüz imzalanmadığını ve ‘Tesla’ya etkisi olmayacağını’ söyleyen Musk’ın paylaşımları sonrası şirket hisseleri yeniden düşüşe geçmişti.

Musk’ın bu yılın başlarında Bitcoin, Dogecoin ve Shiba’nın fiyatının çok hızlı yükselmesine ve düşmesine neden olan paylaşımlarını da unutmamak gerek.

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