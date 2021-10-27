Elon Musk servetinin yalnızca yüzde 2’siyle dünyadaki açlık sorununu çözebilir

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) direktörü, ultra zenginlerin servetlerinin çok küçük bir kısmıyla dünyadaki açlık sorununu çözebileceğini belirterek çağrıda bulundu.

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Direktör David Beasley CNN’de katıldığı bir programda özellikle dünyanın en zengin iki adamı, Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ile Tesla ve Space X’in CEO’su Elon Musk’ın adını vererek milyarderlerin hemen şimdi tek seferlik bir adım atması gerektiğini söyledi.

Durumun çok basit olduğunu belirten Beasley “Elimizi uzatmadığımız takdirde gerçekten açlıktan ölecek 42 milyon insana yardım için 6 milyar dolar gerekli” dedi.

Bloomberg’e göre Musk’ın serveti pazartesi günü 288,6 milyar dolara fırladı. Hertz’ün 100 bin Tesla almayı planladığını duyurmasının ardından Musk günü başladığından 36,2 milyar dolar daha zengin bir adam olarak bitirdi. Bu miktar Bloomberg Milyarder Endeksi’nde kayda geçen en büyük günlük artış oldu.

Bu durumda Musk servetinin yalnızca yüzde 2’siyle dünyada 42 milyon insanın açlıktan ölmesine engel olabilir.