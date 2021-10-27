Diken

Yaramazlara biraz batar!

Elon Musk servetinin yalnızca yüzde 2’siyle dünyadaki açlık sorununu çözebilir

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) direktörü, ultra zenginlerin servetlerinin çok küçük bir kısmıyla dünyadaki açlık sorununu çözebileceğini belirterek çağrıda bulundu.

Fotoğraf: Reuters

Direktör David Beasley CNN’de katıldığı bir programda özellikle dünyanın en zengin iki adamı, Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ile Tesla ve Space X’in CEO’su Elon Musk’ın adını vererek milyarderlerin hemen şimdi tek seferlik bir adım atması gerektiğini söyledi.


Durumun çok basit olduğunu belirten Beasley “Elimizi uzatmadığımız takdirde gerçekten açlıktan ölecek 42 milyon insana yardım için 6 milyar dolar gerekli” dedi.

Bloomberg’e göre Musk’ın serveti pazartesi günü 288,6 milyar dolara fırladı. Hertz’ün 100 bin Tesla almayı planladığını duyurmasının ardından Musk günü başladığından 36,2 milyar dolar daha zengin bir adam olarak bitirdi. Bu miktar Bloomberg Milyarder Endeksi’nde kayda geçen en büyük günlük artış oldu.

Bu durumda Musk servetinin yalnızca yüzde 2’siyle dünyada 42 milyon insanın açlıktan ölmesine engel olabilir.

Dünyanın en zengini Musk’ın servetinde bir günde rekor artış

Pintilikte de yarışıyorlar: Bezos ve Musk servetlerinin yüzde 1’ini bile bağışlamadı

SON HABERLER

Türeci ve Şahin, kanser ve AIDS aşısı için çalışıyor

Dünyanın ilk Covid-19 aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech’in kurucuları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin, kullandıkları mRNA teknolojisiyle AIDS ve kansere karşı aşı geliştirmek için çalıştıklarını söyledi.

Araştırma: AKP, seçmeni ‘kızdırdı’

MAK Araştırma şirketinin anketine göre seçmenin yüzde 41’i, 24 Haziran 2018 seçimlerinde oy verdiği partiden farklı bir partiye oy verecek. Ankete göre AKP’ye oy vermeme gerekçesi sorulan katılımcıların yüzde 49’u ‘Kızdırdılar’ yanıtını verdi.