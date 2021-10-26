Dünyanın en zengini Musk’ın servetinde bir günde rekor artış

Dünyanın en zengini olarak en yakın rakibi Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’u geride bırakan Tesla ve Space X’in CEO’su Elon Musk’ın keyiflenmesi için bir sebep daha: Serveti bir günde 36 milyar dolar arttı.

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Musk geçen ay Forbes dergisinin dünyanın en zenginleri listesinde yeniden birinci sıraya yerleşmişti. Forbes’un listeyi duyurmasının ardından konuyla ilgili görüşü sorulan Musk “Jeffery B.’ye 2 rakamının dev bir heykelinin yanı sıra gümüş madalya gönderiyorum“ cevabını vermişti.

Bloomberg’ün haberine göre Musk’ın serveti pazartesi günü 288,6 milyar dolara fırladı.

Musk’ın gününün bu kadar güzel geçmesini sağlayan gelişme, araba kiralama devi Hertz’ün 100 bin Tesla almayı planladığını duyurması oldu. Bu duyuru üzerine Tesla’nın piyasa değeri yüzde 13 artarak ilk kez 1 trilyon doları aştı.

Böylece Musk günü başladığından 36,2 milyar dolar daha zengin bir adam olarak bitirdi. Bu miktar Bloomberg Milyarder Endeksi’nde kayda geçen en büyük günlük artış oldu.

Musk bu gelişmenin ardından en yakın rakibi Bezos’la da arayı biraz daha açtı: Yaklaşık 100 milyar dolar kadar!

Musk, Tesla’nın neredeyse yüzde 20’sine sahip ve bu hissleri servetinin başlıca kaynağı.