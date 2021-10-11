Pintilikte de yarışıyorlar: Bezos ve Musk servetlerinin yüzde 1’ini bile bağışlamadı

Bri yandan servet bir yandan uzay aracı yapımında birbiriyle yarışan işadamları Jeff Bezos ve Elon Musk pintilikte de rakip.

Fotoğraflar: Reuters

Dünyanın en zengini unvanı, ikili arasında gidip geliyor. Musk geçen ay 203 milyar dolarlık servetiyle ikinci kez rakibi Bezos’u tahtından etmişti. Musk, Bezos’a gümüş madalya ve ikincilik ödülü yollayacağını açıklamıştı.

Bezos’un uzay araştırma şirketi Blue Origin’in teklifini reddeden Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), ‘Ay’a geri dönüş projesi’ kapsamında insanlı iniş aracının yapımında ihaleyi nisan ayında Elon Musk’a ait SpaceX şirketine vermişti.

Amazon’un kurucusu Bezos’un (201 milyar dolar) birinci olduğu en zengin 400 Amerikalı 2021 listesinde, ikincilik Tesla ve Space X’in kurucusu Musk’a (109, 5 milyar dolar) ait.

Listeye göre zenginler servetinde servet katarken artmayan tek şey 400 zenginin cömertliği! Servetlerinin yüzde 20’sinden fazlasını bağışlayan milyarder sayısı yüzde 20 azalarak sekize düştü. Servetlerinin yüzde 1’inden azını bağışlayan zenginlerin sayısı ise 127’den 156’ya yükseldi.

Bu 156 isim arasında yer alan Bezos ve Musk’ın pintiliğinin boyutları şu örnekle daha net anlaşılıyor: Ortalama bir Amerikan ailesi mevcut servetlerinin 120 bin dolar olması durumunda , hayatları boyunca 1200 doları hayır işlerini bağışlarsa Bezos ve Musk’tan daha cömert oluyor.

Bezos bu yıl, özellikle uzay macerası dönüşü yaptığı bağışlarla ‘cömert işadamı’ profili çizdi. Ancak çevre ve insan hakları aktivistleri José Andres ile Van Jones’a ‘Cesaret ve Medeniyet’ ödülü olarak bağışladığı 100’er milyon dolar veya uzaydan bakınca dünyanın ne kadar kırılgan olduğunu fark edip koruma projeleri için bağışlayacağını duyurduğu 1 milyar dolar, yalnızca bu yıl içinde kazandığı 22 milyar doların yanında devede kulak kalıyor.

Bezos’un eski eşi MacKenzie Scott ise yardımseverlikte ikiliye fark attı. Servetinin yüzde 13’ünü bağışlayan Scott bu ölçüde bağış yapmasına rağmen geçen yıl olduğundan daha zengin.