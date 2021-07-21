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Yaramazlara biraz batar!

Uzay dönüşü Bezos’un bonkörlüğü üstünde: İki kişiye 100’er milyon dolar bağış

Amazon’un kurucusu, dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos tarihi uzay yolculuğu sonrası iki kişiye 100’er milyon dolar (860 milyon lira) bağışladığını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Bezos ve kardeşi Mark Bezos, Amerikalı havacı 82 yaşındaki Wally Funk ve 18 yaşındaki fizik öğrencisi Olivier Deamon, dün 11 dakikalık pilotsuz ve mürettebatının tamamı sivillerden oluşan uzay uçuşuyla tarihte bir ilke imza atmıştı.


Dünya’ya dönen Bezos ayağının tozuyla sürpriz bir açıklama yaptı ve José Andres ile Van Jones’a ‘Cesaret ve Medeniyet’ ödülü olarak 100’er milyon dolar vereceğini duyurdu.

İspanyol şef Andres, World Central Kitchen isimli kar amacı gütmeyen sivil örgütün kurucusu olarak tanınıyor. Organizasyon dünyada doğal afetler sonrası mağdurlara yemek sağlamak üzerine çalışıyor.

İnsan hakları, çevre, ırkçılık karşıtı çeşitli örgütlerde kurucu olarak görev alan Jones ise CNN’in siyaset yorumcusu olarak tanınıyor.

Bezos ödülün ‘ayrışan bir dünyada birleştirici olmaya çalışan ve cesaret sergileyenleri onurlandırmayı’ amaçladığını belirtti.

Milyarder ayrıca bu ödül parasını hiçbir şart olmadan verdiğini, ödülü alanların istedikleri örgütlerde harcayabileceğini ifade etti.

Bezos’un bonkörlüğünün zamanlamasıysa biraz manidar. Milyarder işadamı dünyadaki sorunlarla mücadele eden kurumlara bağış yapmak yerine parasını uzaya gitmeye harcamakla eleştiriliyordu. Bezos zaman zaman hayır kurumlarına bağışlarda bulunsa da yeterince katkıda bulunmadığı yönünde eleştirilerin hedefi oluyor.

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