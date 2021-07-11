Milyarderlerin uzay yarışı: Branson, uzayın başladığı noktaya çıktı

Britanyalı milyarder işadamı Richard Branson, şirketi Virgin Galactic’in geliştirdiği uzay aracıyla uzayın başladığı nokta olarak kabul edilen yerden 100 kilometre yüksekliğe seyahat etti.

Fotoğraf: Reuters

Branson dahil altı kişiyi taşıyan Unity-2 uzay aracı, sabah saatlerinde ABD’nin New Mexico eyaletinden fırlatıldı.

Virgin Galactic’in açıklamasında, yaklaşık 100 kilometre irtifaya ulaşan aracın uzayın başladığı noktaya ulaştığı duyuruldu.

Yolculuğun 90 dakika sürdüğü belirtilen açıklamada, Uzay Uçağı Unity-2’nin Branson ve beraberindekilerle sorunsuz şekilde yerel saatle 12.00’de New Mexico’da yeryüzüne indiği ifade edildi.

Branson daha önce, Bezos daha yukarı

Virgin Galactic, Branson’ın uzay uçuşunu 11 Temmuz’da düzenlemeyi planladığını duyurmuştu. Böylece Branson, Amerikalı ‘rakibi’ Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’dan dokuz gün önce uzaya çıkacağını ilan ederek meydan okumuştu. Bezos, Branson’ın hamlesine yanıt olarak “O gittiğin yer uzay değil” demişti.

Amazon’un kurucusu, mayıs ayında sahibi olduğu roket şirketi Blue Origin’in New Shepard aracıyla 20 Temmuz’da ilk uzay gezisini düzenleyeceğini, kendisinin de bu uçuşa katılacağını açıklamıştı.

Branson, şirketinin Unity isimli aracı 90 kilometre yükseğe çıkabiliyor, Bezos’un New Shepard’ı ise 100 kilometre.

Blue Origin’in Twitter hesabından yapılan paylaşımda iki uçuş kıyaslanarak bu farka dikkat çekilmişti.

“En başından beri, New Shepard, Kármán hattının üzerinde uçacak şekilde tasarlandı, bu nedenle astronotlarımızın hiçbirinin adının yanında asterisk işareti yok. Dünya nüfusunun yüzde 96’sı için uzay, uluslararası kabul görmüş Kármán hattında, 100 kilometre yukarıda başlar” ifadelerine yer verilen paylaşımda iki uçuşun özelliklerini sıralayan bir tabloya yer verilmişti.

Branson aracının uçak boyutunda pencereleri olduğunu, buna karşılık Blue Origin’in uzaydaki en geniş pencerelere sahip olduğu yazılırken ozon tabakasına etkisinin minimum olacağını öne süren şirket, rakibinin ise yüksek seviyede etkileyeceğini ifade etmişti.