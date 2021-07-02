Milyarderlerin uzay yarışı: Branson daha önce, Bezos daha yukarı

Britanyalı milyarder işadamı Richard Branson’a ait Virgin Galactic şirketi, uzay uçuşunu 11 Temmuz’da gerçekleştirmeyi planladığını duyurdu. Böylece Branson, Amerikalı ‘rakibi’ Jeff Bezos’dan dokuz gün önce uzaya çıkacak.

Fotoğraf: Virgin Galactic

Bezos, sahibi olduğu roket şirketi Blue Origin’in New Shepard aracıyla 20 Temmuz’da ilk uzay gezisini düzenleyeceğini, kendisinin de bu uçuşa katılacağını açıklamıştı.

Branson, şirketinin Unity isimli aracıyla uzayın yolunu tutacak. Araç 90 kilometre yüksekliğe çıkabiliyor. Bu da yolcuların birkaç dakikalığına da olsa ‘ağırlıksızlık’ hissini yaşayabileceği ve dünyanın ‘kıvrımı‘nı görebileceği anlamına geliyor.

Bronson rakibinden dokuz gün önce uzaya çıkacacağını duyurmuş olabilir ancak Bezos ondan 10 kilometre daha yükseğe uçacak.

Açıklanan 11 Temmuz günü, o tarihten itibaren uçuş için ‘pencere‘ açılacağı anlamına geliyor. Galactic ekibi o gün hava koşulları uygun olur veya teknik bir sorun çıkmazsa havalanmayı planlıyor.

Bronson’ın hedefi ticari uzay uçuşları başlatmak. Şimdiden 600 kişi uçuşa katılmak için depozito yatırdı. Branson’ın ilk uçuşunu gerçekleştimesi, yakında bu müşterilerin cebinden biletin tam ücreti 250 bin sterlinin (3 milyon lira) çıkması demek.

Milyarder işadamı böylesi bir fiyatın sıradan insan için ne anlama geldiğini tam olarak kavrayamıyor olsa gerek uzayın ‘hepimize‘ ait olduğuna inandığını belirtti. “17 yıllık araştırma, mühendislik ve inovasyondan sonra, yeni ticari uzay endüstrisi evreni insanlığa açmaya ve dünyayı iyi yönde değiştirmeye hazırlanıyor.”