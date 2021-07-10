Bezos’tan Branson’a: Sen o gittiğin yere uzay mı diyorsun?

Milyarderlerin uzay yarışı kızışıyor. Amazon’un kurucusu Jeff Bezos kendisinden dokuz gün önce uzaya çıkmayı planladığını duyurmasının ardından Richard Branson’ın hamlesine yanıt verdi: O gittiğin yer uzay değil!

Fotoğraf: Reuters/ Fotoğraf: Virgin Galactic

Bezos, mayıs ayında sahibi olduğu roket şirketi Blue Origin’in New Shepard aracıyla 20 Temmuz’da ilk uzay gezisini düzenleyeceğini, kendisinin de bu uçuşa katılacağını açıklamıştı.

Bu ay başında ise Britanyalı milyarder işadamı Richard Branson’a ait Virgin Galactic şirketi, uzay uçuşunu 11 Temmuz’da düzenlemeyi planladığını duyurmuştu. Böylece Branson, Amerikalı ‘rakibi’ Jeff Bezos’dan dokuz gün önce uzaya çıkacağını ilan ederek meydan okumuştu.

Branson, şirketinin Unity isimli aracı 90 kilometre yükseğe çıkabiliyor, Bezos’un New Shepard’ı ise 100 kilometre.

Blue Origin’in Twitter hesabından yapılan paylaşımda iki uçuş kıyaslanarak bu farka dikkat çekildi.

“En başından beri, New Shepard, Kármán hattının üzerinde uçacak şekilde tasarlandı, bu nedenle astronotlarımızın hiçbirinin adının yanında asterisk işareti yok. Dünya nüfusunun yüzde 96’sı için uzay, uluslararası kabul görmüş Kármán hattında, 100 kilometre yukarıda başlar” ifadelerine yer verilen paylaşımda iki uçuşun özelliklerini sıralayan bir tabloya yer verildi.

Branson aracının uçak boyutunda pencereleri olduğunu, buna karşılık Blue Origin’in uzaydaki en geniş pencerelere sahip olduğu yazıldı. Ozon tabakasına etkisinin minimum olacağını öne süren Blue Origin şirketi, rakibinin ise yüksek seviyede etkileyeceğini ifade etti.

15 güvenli uçuş yaptığına dikkat çeken şirket, rakibinin 80 kilometre üstünde uçuş sayısının üç olduğunu belirtti.