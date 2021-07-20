Jeff Bezos ve arkadaşları uzaya çıktı

ABD’li e-ticaret devi Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ve beraberindeki üç kişi, Blue Origin şirketinin geliştirdiği New Shepard aracıyla ABD’nin Teksas eyaletinin batısından uzaya fırlatıldı.

Fotoğraflar: Blue Origin

Mürettebatının tamamı sivillerden oluşan ve pilotsuz yapılan uçuş, tarihte bir ilk olma özelliği taşıyor.

Uçuşta Bezos’a kardeşi Mark Bezos’un yanı sıra Amerikalı havacı 82 yaşındaki Wally Funk ve Somerset Capitals Partner şirketinin üst yöneticisinin 18 yaşındaki fizik öğrencisi oğlu Olivier Deamon eşlik etti.

Oliver Deamen uzaya gidecek ‘en genç’, Funk ise ‘en yaşlı’ kişi oldu.

Britanyalı işadamı Richard Bronson da 11 Temmuz’da şirketi Virgin Galactic’in geliştirdiği araçla uzayın başladığı nokta olarak kabul edilen yerden 100 kilometre yüksekliğe seyahat etmişti.

Branson dahil altı kişiyi taşıyan Unity-2 uzay aracı, ABD’nin New Mexico eyaletinden fırlatılmış, araç Branson ve beraberindekilerle sorunsuz şekilde yeryüzüne inmişti.