‘Jeff Bezos uzaydan dönmesin’ kampanyasına 160 bin imza

Dünyanın en zengin insanları listesinin zirvesinde yer alan Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, uzay yolcuğuna yapacak. Bu her ne kadar Bezos ve yanındakiler için heyecanlı olsa da milyarderin Dünya’ya dönmesini istemeyenler de var.

Bezos, uzay girişimi Blue Origin’in roketiyle bugün uzaya gidecek. Tarihteki ilk ‘mürettebatının tamamı sivillerden oluşan, pilotsuz uzay uçuşu‘ niteliği taşıyan yolculukta, Bezos’a kardeşinin yanı sıra 82 yaşındaki Wally Funk ve 18 yaşındaki Olivier Deamon eşlik edecek.

#NewShepard is on the pad. The launch team completed vehicle rollout this morning and final preparations are underway. Liftoff is targeted for 8:00 am CDT / 13:00 UTC. Live broadcast begins at T-90 minutes on https://t.co/7Y4TherpLr. #NSFirstHumanFlight pic.twitter.com/oShmtRmA4n — Blue Origin (@blueorigin) July 20, 2021

Ancak Bezos ve ekibi gitmek için, daha fazla insan ise onun ‘dönmemesi’ için istekli.

Geçen ay ABD’nin Michigan eyaletinden kendisini ‘Ric G’ olarak tanımlanan biri, Change.org’da ‘Jeff Bezos’un Dünya’ya dönmesine izin verilmesin’ başlıklı bir sayfa oluşturdu.

Sayfanın açıklamasında ise “Milyarderler Dünya’da ya da uzayda var olmamalı. Ancak uzaya gitmeye karar verirlerse, orada kalmalılar” ifadesi yer aldı.

Açıklamada “Zenginler insanlara haklarını vermeli. O zamana kadar Bezos, insanlığını ve merhametini hangi galaksiler arası asteroidin içerdiğini arayarak uzayda kalabilir” dendi.

İmza kampanyasını şu ana kadar 160 bini aşkın kişi imzaladı.

Öte yandan, milyarderlerin uzay yarışı, doğaya etkileri nedeniyle eleştirilerin hedefinde bulunuyor. Her roket kalkışı 300 tona yakın karbondioksit salınımına neden oluyor.

Britanyalı milyarder işadamı Richard Branson, şirketi Virgin Galactic’in geliştirdiği uzay aracıyla uzayın başladığı nokta olarak kabul edilen yerden 100 kilometre yüksekliğe seyahat etmişti. Milyarderlerin ilk olma mücadelesinde Bezos, Branson’ın hamlesine yanıt olarak “O gittiğin yer uzay değil” demişti.