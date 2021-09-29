Dünyanın ‘yeni’ en zengini Musk’tan Bezos’a ikincilik ödülü

Tesla ve Space X şirketlerinin kurucusu Elon Musk, Forbes dünyanın en zenginleri listesinde yeniden ilk sıraya oturmasının ardından ikinci sıradaki Jeff Bezos’a gümüş madalya ve ikincilik ödülü yollayacağını açıkladı.

Fotoğraflar: Reuters

Musk 203 milyar dolarlık servetiyle ikinci kez Amazon’un kurucusu, rakibi Bezos’u tahtından etti.

Forbes’un listeyi duyurmasının ardından konuyla ilgili Musk’ın görüşünü sorduğunda kısa bir e-mail gönderen milyarder şöyle yazdı: “Jeffery B.’ye 2 rakamının dev bir heykelinin yanı sıra gümüş madalya gönderiyorum.“

Bezos rakibinin bu ‘jest’ine karşılık henüz bir yorumda bulunmadı.

Musk pazartesi günü itibariyle dünyada 200 milyar dolar servete ulaşan üçüncü kişi olmuştu.

Bezos 200 milyar dolar eşiğini geçen yıl ağustos ayında aşmıştı. Geçen ay da aralarında Louis Vuttion, Marc Jacobs, Tiffanny & Co. Dior, Moet & Chandon gibi lüks markaların bulunduğu dünyanın en büyük lüks şirketler grubu CEO’su fransız işadamı Bernard Arnault 200 milyar dolarlık servete erişmişti.

Son olarak servetine 3,8 milyar dolar daha ekleyen Musk, Amazon hisselerindeki düşüş nedeniyle serveti 197,7 milyara inen Bezos’u geçti.