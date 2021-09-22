Uzaya çıkınca aklı başına gelmiş: Jeff Bezos’tan dünyayı korumak için 1 milyar dolarlık bağış

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos uzaydan bakınca dünyanın ne kadar kırılgan olduğunu fark edip koruma projeleri için 1 milyar dolar bağışlayacağını duyurdu.

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E-ticaret devinin eski CEO’su milyarder işadamı Bezos sahibi olduğu roket şirketi Blue Origin’in 20 Temmuz’daki ilk uçuşuyla uzaya gitmişti.

Uzaydan döndüğünden beri bonkörlüğü üzerinde görünen Bezos, ayağının tozuyla sürpriz bir açıklama yaparak çevre ve insan hakları aktivistleri José Andres ile Van Jones’a ‘Cesaret ve Medeniyet’ ödülü olarak 100’er milyon dolar vereceğini duyurmuştu.

Bu kez kesenin ağzını daha da açan işadamının bağışı geçen yıl oluşturduğu 10 milyar dolarlık Bezos Earth Fund aracılığıyla Kongo Havzası, tropik And Dağları ve Pasifik Okyanusu gibi biyolojik çeşitliliğin yoğun olduğu bölgelerde doğanın korunmasına gidecek. Para, dünya okyanuslarının ve karalarının yüzde 30’unu koruma hedefini finanse etmeye yardımcı olacak.

Bezos bağış sözü verdiği etkinlikte şunları söyledi: “Doğa bizim yaşam destek sistemimiz ve kırılgan. Bunu temmuz ayında uzaya gittiğimde hatırladım. Uzaydan dünyayı görmenin insanın bakış açısını değiştirdiği söylenir. Ancak bunun bu kadar doğru olmasını beklemiyordum. Burada yaşarken dünya ve atmosfer uçsuz bucaksız ve istikrarlı görünüyorlar. Ama oradan dünyaya baktığımızda, atmosfer ince ve dünya sonlu görünüyor. İkisi de güzel, ikisi de kırılgan.”

Dünyanın en zenginlerinden Bezos’un söz verdiği bağışın bu yıl içinde dağıtılmaya başlanacağı ve doğayı korumayı taahhüt eden ülkelere öncelik verileceği belirtildi.