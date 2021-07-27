Bezos’tan NASA’ya, ‘Ay’a geri dönüş projesi’ için 2 milyar dolarlık teklif

Geçen hafta, beraberindeki üç kişiyle ilk uzay yolculuğunu yapan ABD’li milyarder Jeff Bezos, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’ne (NASA), ‘Ay’a geri dönüş projesi’ kapsamında kullanılacak insanlı iniş aracının yapımının ihalesi için bir kez daha düşünülmesini isteyerek 2 milyar dolar (17,15 milyar lira) teklif etti.

Bezos’un uzay yolculuğunda yanında kardeşi Mark Bezos da vardı. Fotoğraf: Retuers

ABD’li e-ticaret devi Amazon’un kurucusu Bezos’un uzay araştırma şirketi Blue Origin’in teklifini reddeden NASA nisan ayında ihaleyi Elon Musk’a ait SpaceX şirketine vermişti. NASA, Kongre’den talep ettiği 3,3 milyar dolarlık ödeneğin yalnızca 850 milyon dolarını alabilmiş ve oluşan finansman açığı nedeniyle Ay’a insanlı iniş aracı ihalesini beklendiği gibi iki değil, tek bir şirkete verebilmişti.

İhaleyi alan şirketin aracı astronotları Ay’a götürecek. Yolculuğun en erken 2024’te olması bekleniyor.

Bezos, NASA yöneticisi Bill Nelson’a yazdığı ve şirketinin Ay’a geri dönüş projesine dahil olmasını talep ettiği mektupta şu ifadeleri kullandı: “Blue Origin, insan iniş sistemi bütçesindeki finansman açığını, bu programı hemen rayına sokabilmek amacıyla hem mevcut hem de bundan sonraki iki mali yıl boyunca 2 milyar dolara kadar tüm ödemelerinden feragat ederek karşılamak istiyor. Bu teklif, ödemelerin ertelenmesini değil, bu alacaklardan tamamen ve süresiz olarak feragat edilmesi anlamını taşıyor.”

Bezos, ayrıca, 1969’da Ay’a ilk kez inen uzay aracı Apollo’dan esinlenilen 21’inci yüzyıla uygun bir araç geliştirdiklerinin de altını çizdi.