Elon Musk, takipçilerine sordu: Hisselerimi satmalı mıyım?

Tesla ve Space X’in kurucusu Elon Musk sosyal medya hesabından takipçilerine “Tesla hisselerimin yüzde 10’unun satmalı mıyım” sorusunu sorarak anket başlattı.

Musk, 288,6 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanları listesinin en üst sıralarında yer alıyor.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) direktörü, ultra zenginlerin servetlerinin çok küçük bir kısmıyla dünyadaki açlık sorununu çözebileceğini belirterek çağrıda bulunmuştu. Bu çağrıya Musk, ”İspatlayın, Tesla’daki hisselerimi satacağım” diye yanıt vermişti.

ABD kongresinde de Demokratların milyarderlerden daha çok vergi alınmasını öngören bir tasarı üzerinde çalıştığı biliniyor.

Twitter’dan bu yasaya atıf yapan Musk, “Tesla hisselerimin yüzde 10’ununu satmalı mıyım?” sorusunu sordu. Musk ‘sonuç ne çıkarsa çıksın uyacağını’ da belirtti.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this? — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021

24 saat sürecek anketin 13 saati geride kalırken oy kullanan sayısı iki buçuk milyonun üzerinde. Takipçilerin ise yüzde 56,4’ü hisse satışı için ‘Evet’ yanıtını verdi.

Son dönemlerde Twitter paylaşımlarıyla kripto para piyasalarına da doğrudan etki eden Musk’ın 62 milyon 645 bin 429 takipçisi bulunuyor.

Musk, Tesla’daki hisselerinin yüzde 10’unu satarsa yaklaşık 21 milyar dolar elde edecek.