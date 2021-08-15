Size IBAN gönderebilir: Tesla CEO’su Elon Musk 2020’de maaş almamış

Elektrikli araba üreticisi Tesla’nın kurucusu ve CEO’su Elon Musk 2020 yılında hiç maaş almamış.

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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yapılan bildirime göre bugün itibariyle dünyanın en zengin insanı Musk’ın maaşı 2020’de sıfıra düştü.

Musk’ın 2019’da maaşı 23 bin 760 dolar (202 bin lira), bir önceki yıl ise 56 bin 380 dolardı (480 bin lira).

Ancak Business Insider’ın haberine göre şirket, CEO’sunun zaten yıllardır maaşını almadığını duyurdu. 2019’da Musk’ın talebi üzerine taban maaşı kazanımı ve artışını tamamen kaldırıldığı belirtildi.

2018 tazminat sözleşmesi kapsamında, Musk’ın toplam tazminat paketi hisse bazlı. Şirketi belirli hedeflere ulaştırmasına bağlı. 10 yıllık anlaşmaya göre, 16 hedef belirlenmiş. Tesla, bu hedeflerin 12’sine ulaşır ve şirketin piyasa değeri 650 milyar doları bulursa, Musk hisselerini planlandığı gibi alacak.