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Yaramazlara biraz batar!

Çalışma bakanı emeklilere sürpriz hazırlamış


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Temmuzda bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

İktidara yakın A Haber’e konuşan bakan, “Emekli bayram ikramiyesi 27-28-29 Nisan günlerinde hesaplarda olacak” da dedi.


Bilgin, 21 Nisan’da katıldığı bir televizyon programında, emeklilerin bayram ikramiyelerinin zamlanmayacağını, 1100 lira olarak ödeneceğini duyurmuştu. 

Bakanın açıklamasını protesto eden emekliler, “Bakan fanusta mı yaşıyor? Bu ülkede, her üç emekliden ikisi, açlık sınırının yarısı kadar ücret alıyor” demişti.

Emekliler, bayram ikramiyesine zam gelmemesini protesto etti: Bakan fanusta mı yaşıyor?

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