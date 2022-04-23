Emekliler, bayram ikramiyesine zam gelmemesini protesto etti: Bakan fanusta mı yaşıyor?

Bayram ikramiyelerine zam gelmeyeceği açıklanan emekliler, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’i protesto etti: “Bakan fanusta mı yaşıyor? Bu ülkede, her üç emekliden ikisi, açlık sınırının yarısı kadar ücret alıyor.”

Fotoğraf: ANKA

Bilgin, 21 Nisan’da katıldığı bir televizyon programında, şunları demişti: “Bayram ikramiyelerine yönelik artış gündemimizde yok. Emeklilere bin 100 lira ödenecek. Ödeme tutarı her zaman değerlendirilebilir. sayın cumhurbaşkanımızın gündeme getirebileceği şeyler olabilir. Şu andaki gündemde artış yok.”

ANKA’nın aktardığına göre Tüm Emekli- Sen üyeleri, İstanbul’daki Kadıköy İskelesi’nde bir araya geldi.

Ortak basın açıklamasını okuyan Tüm Emekli- Sen Örgütlenme Sekreteri Ahmet Özdemir, şunları söyledi:

Vedat Bilgin, 13,5 milyon emekliyi yok sayan bir açıklama yaptı. Taleplerimizin karşılanması ve sorunlarımızın çözülmesi yerine, bütün emeklileri hayal kırıklığına uğrattı.

Bu bir akıl tutulmasıdır, tükenmişliktir, vurdumduymazlıktır. Bu açıklamayı insaftan uzak görüyor, şiddetle kınıyoruz. Halkla inatlaşmanın ne kendisine ne de iktidarlarına hayır getirmeyeceğini hatırlatıyoruz.

İnsanların pazar artıklarını topladığı, Halk Ekmek kuyruklarında saatlerce sıra beklediği, faturalarını ödemek için çırpındığı bir dönemde, bayramlık almak, bayram sofrası kurmak, eşleriyle, dostlarıyla bir araya gelme şansı var mıdır?

Emekliler, günü geldiğinde kendilerini yok sayanları, iktidarlarından edecek güçtedir. Yazacak hikayeleri kalmayanların şaşkınlığını yaşıyor bakan. Bu siyasi intihardır.

Derhal emeklilerin bayram ikramiyelerini asgari ücret düzeyine çekin. Emeklilerin eşleri, çocukları, torunları ve dostları ile insanca bir bayram geçirmelerini sağlayın.