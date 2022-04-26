Gezi davasında ceza alan Yiğit Ali Ekmekçi’ye yakalama kararı

Gezi Parkı davasında hüküm giyen Yiğit Ali Ekmekçi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Gezi Parkı eylemlerini finanse ve organize etmekle suçlanan sanıkların yargılandığı davada dün iş insanı Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet; Ekmekçi dahil yedi sanığa 18’er yıl hapis cezası verilmişti. Yedi sanığın tutuklanmasına hükmedilmiş, altısı tutuklanmıştı.
AA’nın haberine göre Ekmekçi’nin hapis cezası ve tutuklama kararı açıklandığı sırada salonda bulunmadığı belirlendi.
Mahkeme, Ekmekçi hakkında yakalama emri düzenlemesine karar verdi.
Sanığın İstanbul’da ve mesai saatlerinde yakalanması durumunda mahkemede hazır edilmesine, İstanbul dışında yakalanması durumunda da mahkemeyle irtibata geçilmesine hükmedildi.