Türkiye’nin yarısı artık oyuncu

Türkiye’nin oyun sektöründeki payı 1 milyar doları aşarken oyuncu sayısı 40 milyonun üstünde.
Gaming in Turkey Oyun ve Espor Ajansı CEO’su Ozan Aydemir’in aktardığı bilgilere göre Türkiye’de 2018’de 850 milyon dolar olan oyun pazarı 2019’da 830, 2022’de 880 milyon dolara çıktı.
Geçen yıl itibariyle rakam 1,2 milyar dolar seviyesinde.
2018’de 30 milyon olan oyuncu sayısıysa 2021 itibariyle yüzde 30 artışla 42 milyonu gördü.
Türk oyun firmalarının sadece geçen yıl aldığı yatırım miktarı da 266 milyon doları buldu.