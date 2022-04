Twitter’ın kurucularından Jack Dorsey, Elon Musk’a satıştan mutlu

Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey, şirketin Elon Musk tarafından satın alınmasıyla ilgili ”Platform için en güvendiğim çözüm bu oldu” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Dün Twitter, Elon Musk’ın 44 milyar dolarlık teklifi üzerinden kesin olarak anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. Dünyanın en zengin insanı Musk, daha önce Twitter’da yüzde 9,2’lik hisse satın almıştı.

Şirket başlangıçta Elon Musk’ın şirketin tamamını alma teklifini geri çevirmişti.

Musk anlaşmanın duyurulması öncesi Twitter hesabından paylaştığı mesajda, “Umarım beni en sert eleştirenler bile Twitter’da kalmaya devam eder, çünkü ifade özgürlüğü bu demek” demişti.

Satın alma işleminden Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey de memnun. Britanyalı müzik grubu Radiohead’in ‘Everything in its right place’ (Her şey doğru yerinde) şarkısını paylaşan Dorsey, ”Twitter’ı Wall Street’ten geri almak ilk doğru adım” dedi.

Dorsey şunları söyledi: “Elon Musk’ın ‘güvenilirliğe sahip ve kapsayıcı’ bir platform yaratma hedefi doğru. Bu yeni Twitter CEO’su Parag Agrawal’ın da hedefiydi. İkisine de şirketi zor bir durumdan kurtardıkları için teşekkür ediyorum. Doğru yolun bu olduğuna tüm kalbimle inanıyorum.”

