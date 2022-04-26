Akşener: 31 Mart’ta ittifakı öneren biziz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart seçimlerinde ‘millet ittifakı’ olarak seçime girmeleri için teklifi kendilerinin yaptığını belirterek, “Koray Bey burada, randevusunu ben aldım, partimizin teklifini Sayın Kılıçdaroğlu’na o götürdü” dedi.

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31 Mart 2019 seçimlerinde CHP ve İYİ Parti’nin işbirliği sonucu Ankara ve İstanbul dahil 11 büyükşehir belediyesini ‘millet ittifakı’ adayları kazanmıştı.

‘Bu birlikteliği öneren ve arkasında duran biziz’

Ankara’da düzenlenen bir düzenlenen iftar programında ‘millet ittifakı’nın kurulmasıyla ilgili konuşan Akşener, şunları söyledi: “Biz 31 Mart’a giderken o teklifi, o birlikteliği öneren biziz. Koray Bey burada, randevusunu ben aldım, partimizin teklifini Sayın Kılıçdaroğlu’na o götürdü. Dolayısıyla bugün İstanbul ellerinden gitmişse ağaların, Ankara’da işte Mansur Bey seçilmişse bu birlikteliği öneren, sadece oylarımızdan bahsetmiyorum, bakın ‘Oylarımızla biz seçtirdik’ dersek yanlış, herkesin oyu var ama bu sinerjiyi, bu enerjiyi, bu birlikteliği öneren ve arkasında duran biziz. Bunu da sağlayan sizsiniz.”