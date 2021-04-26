Akşam Postası / 26 Nisan 2021

Bayram sonrasına kadar ‘tam kapanma’ gelebilir

Corona virüsüne karşı alınan tedbirlere rağmen vaka sayıları istenen seviyelere yaklaşmaktan uzak kalırken, yetkililer Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak kabine toplantısında Ramazan Bayramı sonrasına kadar üretimi etkilemeyecek biçimde tam kapanmanın tartışılacağını söyledi.

HDP davası… Reddi hakim talebi ret, 3 Mayıs’ta devam

HDP eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ dahil 108 siyasetçinin Kobani eylemleri başta olmak üzere parti politikası sebebiyle yargılandığı dava bugün başladı.

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Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nin yürüttüğü dava Sincan Cezaevi Yerleşkesi’nde bulunan duruşma salonunda görüldü.

Reddi hakim talebi reddeden mahkeme duruşmayı 3 Mayıs’a erteledi.

Diken davayı blog olarak aktardı.

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Kalın: Biden’a karşılık verilecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Joe Biden’ın ‘Ermeni soykırımı’nı tanımasına önümüzdeki aylarda çeşitli şekil ve derecelerde karşılık verileceğini söyledi.

Thodex soruşturması: 62 kişiden altısına tutuklama talebi

Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 62 kişiden altısı hakkında tutuklama istendi.

Vebitcoin soruşturması: Gözaltına alınan dört kişi tutuklandı

şirket yöneticisi İ.B, şirket ortağının eşi G.B. ve iki şirket çalışanı, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Mansur Yavaş’tan yoksul aileler için 100 milyon liralık destek kampanyası

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Başkent Kart projesi kapsamında 232 bin 351 aileye 100 milyon TL tutarındaki destek kampanyasını duyurdu.

Üsküdar belediyesi, İBB’nin Halk Ekmek büfesi kurmasını engelledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), Üsküdar’da halk ekmek büfesi kurmasına belediye ekipleri engel olmaya çalıştı. Bir Üsküdar sakini, “Engel olmak isteyenler, bir de siz girin şu kuyruklara. Evimi yıktılar şimdi de ekmeğimi alıyorlar elimden” dedi.

Siyezin tohumuna tescil: Mergüze ve Ata

Geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan, ‘Hitit buğdayı’ olarak da bilinen siyez buğdayının tohumu, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ‘Mergüze’ ve ‘Ata’ isimleriyle tescillendi.

Büyükbaşlar ‘üniversiteli oldu’: Amaç biyoçeşitlilik ve sürdürülebilirlik

fotoğraf: DHA

Edirne’deki Trakya Üniversitesi’nin Karaağaç kampüsünde biyoçeşitlilik ve toprak sağlığının sürdürülebilirliğini artırmaya yönelik uygulama kapsamında çimler biçilmek yerine büyükbaşlara yedirildi.

Silahlanma yarışı pandemiye rağmen devam etti

Dünya genelindeki corona virüs salgınına rağmen silahlanma yarışı hız kesmedi. 2020’de Şili ve Güney Kore dışında hiçbir ülke silahtan kısıp, sağlığa para aktarmadı. Askeri harcamalar 1.98 trilyon doları aşmış durumda.

‘FETÖ’ operasyonunda 532 gözaltı kararı

‘FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik İstanbul ve İzmir merkezli operasyonda 459’u muvazzaf 532 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Oscar ödülleri sahiplerini buldu

En iyi film ödülünü ‘Nomadland’ kazandı. Film, Asya kökenli Chloé Zhao’ya en iyi yönetlen ödülünü getirdi. En iyi kadın oyuncu ödülüne yine ‘Nomadland’ filmindeki rolüyle Frances McDormand layık görüdü. ‘The Father’ filminin başrolündeki rolü de 83 yaşındaki Anthony Hopkins’e ikinci Oscar’ını kazandırdı.

Londra-İran hattında ‘casusluk’ gerilimi:

Fotoğraf: Reuters

Hem İran hem Britanya vatandaşı Nazanin Zaghari-Ratcliffe’e İran rejimine karşı propaganda yapmak suçlamasıyla bir yıl hapis, bir yıl da yurt dışı seyahatten men cezası verildi.

Uzay çöplüğünde 200 ‘saatli bomba’ var

Dünyadan sonra uzayı da çöplüğe dönüştüren insanlık yeni bir tehditle karşı karşıya. Bilim insanları uzay çöplüğünde saatli bomba gibi gezen 200 objeyi izliyor.

Alabay köpekleri onuruna ulusal tatil

Nisan ayının son pazarını, Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov’un en sevdiği köpek cinsi Alabay’ın onuruna ulusal tatil ilan eden Türkmenistan’da ilk kutlama dün yapıldı.