Uzay çöplüğünde 200 ‘saatli bomba’ var

Dünyadan sonra uzayı da çöplüğe dönüştüren insanlık yeni bir tehditle karşı karşıya. Bilim insanları uzay çöplüğünde saatli bomba gibi gezen 200 objeyi izliyor.

Fotoğraf: BBC

ABD’deki Teksas Üniversitesi’nden Prof. Moriba Jah ve ekibi uzayda 26 binin üzerinde objeyi takip ediyor. Dünyanın yörüngesindeki bu nesnelerden akıllı telefon büyüklüğünde olan da var uzay istasyonu da…

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Prof. Jah bunların yaklaşık 3 bin 500’ünün işlevsel uydular olduğunu, bir amacı olan şeyler olduğunu anlatıyor.

Geri kalan diğer her şey çöp!

Gerçek zamanlı harita AstriaGraph sayesinde uzayda bilinen tüm insan yapımı objeler takip ediliyor. Bu harita objelerin hareketlerini tahmin etmeye de yarıyor.

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Uzayda bir bakıma başı boş dolaşan bu objelerin hareketelerinin kestirilmesinin neden önemli olduğu konusuna gelince…

Prof Jah şöyle anlatıyor: “Süper yayıcı dediğimiz bir olay var. On yıllardır orada olan büyük roket gövdeleri saatli bomba gibi. Bir noktada ya patlayacaklar ya da bir şey onlara çarpacak ve binlerce parçaya bölünecekler. Navigasyon, zamanlama, finansal işlemler, meteorolojik uyarılar… Bütün bu hizmetleri sağlayan uydulara bir noktada bu çöp parçalarından biri çarpabilir ve bozabilir. İnsanların bu uzaydaki kaynakları kaybetmesinin etkisi büyük olur.”

Uzay çöplüğünün miktarı 1950’lerden bu yana artıyor ve işlevsel uydular için tehdit oluşturuyor.

Hariyata göre 200 tane potansiyel süper yayıcı olayı var. Bu roket gövdelerinin en az üç ülkeye ait olduğunu anlatan profesör can alıcı soruyu soruyor: “Bu ülkeler roket gövdelerini uzaydan temizlemek için kaynak ayıracak mı?”