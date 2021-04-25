‘Soğuk cüzdan’a talep patladı

EFE SÖNMEZ

Peş peşe iki kripto para borsasının ‘kepenk kapatması’nın ardından, kripto paraların daha güvenli saklanabileceği düşünülen soğuk cüzdanlara ilgi arttı.

Fotoğraf: Pixabay

Thodex isimli borsa 21 Nisan’da öğle saatlerinde işlemleri durdurduğunu açıkladı. Bir diğer borsa Vebitcoin de 23 Nisan akşamında siteyi kapattı. Her iki borsada parası bulunanlar yatırımlarını çekemedi.

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Kripto para alanlar, dijital varlıklarını borsadaki alım-satım hesaplarında tutabiliyor. Bazı yatırımcılar, varlıklarını internete bağlı kripto para cüzdanlarında (sıcak cüzdan) saklıyor.

Her iki borsanın kapanmasının ardından bazı uzmanlar, kripto para saklamada daha güvenli olduğu belirtilen ‘soğuk cüzdan’lara dikkat çekti.

‘Soğuk cüzdan’, altyapısı kripto para saklamaya uygun, internete bağlı olmayan cüzdanlar anlamına geliyor. Bu tip cüzdanlar, telefona ya da bilgisayara bağlanabilen, fiziksel cihazları ifade ediyor.

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Merak arttı

Google Trends, bir kelimenin hangi zaman aralığında hangi yoğunlukta arandığını gösteriyor. Söz konusu kelimeye ilgi, 0 ila 100 arasında bir sayıyla ifade ediliyor. Sayının 100’e yaklaşması, daha çok aratıldığı anlamına geliyor.

Google Trends verilerine göre son beş yılda ‘soğuk cüzdan’ aramasına ilgi yok denecek kadar azdı. Bu oran son bir yılda da değişmedi.

Son 30 günde soğuk cüzdanın arama hacmi 7’ye kadar yükseldi. Thodex’in 21 Nisan’daki duyurusuna kadar durum değişmedi. Ertesi gün hacim puanı 67’ye çıktı.

Thodex konuşulurken, bu kez Vebitcoin, 23 Nisan akşamı siteyi kapattığını açıkladı. Ertesi gün arama hacmi 100’ü bularak zirveye ulaştı.

Bir ‘USB’ye milyonlar…

İnternette farklı özellikte ve fiyatta soğuk cüzdanlara rastlamak mümkün.

Örneğin 20’den fazla kripto para yüklenebilen cüzdanın fiyatı 1400 ila 1650 arasında değişiyor. Üç kripto para türü destekleyen cüzdanın fiyatı ise 750 lira seviyesinde. Soğuk cüzdanlar, USB bellek boyutunda.

Soğuk cüzdan

Bir tanesine, kripto paradan 100 adede kadar yüklenebiliyor. En popüler kripto paralardan Bitcoin’in tanesinin bugün 410 bin liraya karşılık geldiği düşünülürse, 34 gram ağırlığındaki bir cüzdanda 41 milyon lira saklanabiliyor.

Satışlar patladı

Diken’e bilgi veren distribütör firmanın yetkilisi, bir hafta içinde cüzdanlara ilginin ‘inanılmaz arttığını’ söyledi. Satışlar tam beşe katlanmış. Yetkili, “5 bin lirası olan da almak ister 500 bin lirası olan da” dedi.

Fiyatı yükseldi

Öte yandan, fiyat takibi yapan internet siteleri ve alışveriş siteleri incelendiğinde, dijital pazaryerlerindeki bazı satıcıların ürünlere yaklaşık yüzde 20 zam yaptığı görüldü.