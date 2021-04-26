İlklerden ‘rekor’a, flörtlerden seks gafına… Oscar gecesinden geriye kalanlar

Kırmızı halıda Crocs terliklerden kazanamama rekoruna, ödül konuşmasında anne-babasının seks yaptığını anlatan oyuncudan küçük flörtlere 93’üncü Akademi Ödülleri’nden öne çıkan anlar…

Fotoğraf: Reuters

1.İlkleri başardılar

En iyi yönetmen dalında ‘Nomadland‘ filmiyle Oscar kazanan Asya kökenli Chloé Zhao iki ilki gerçekleştirdi. Bu dalda ödül alan ilk beyaz olmayan kadın yönetmen aynı zamanda bu ödüle layık görülen ilk Asya kökenli kadın.

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Mia Neal ve Jamika Wilson ise en iyi saç ve makyaj tasarımı dalında ödüle layık görülen ilk siyah kadınlar olarak tarihe geçti.

2.En çok kazanamayan oldu

Oyuncu Glenn Close da gecede bir ilke imza attı: Oscar’a en çok aday olup kazanmayan kadın oyuncu. Ayrıca sekiz kere Oscar’ı kazanamamış tek yaşayan oyuncu unvanına da ‘kaptı.’

Close ‘Hillbilly Elegy’ filmiyle en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında aday gösterilmişti.

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Close törenden eli boş dönse de ‘Da Butt’ şarkısı eşliğinde yaptığı twerk dansıyla gönülleri kazanmayı bildi.

3.Kazanma heyecanına yenik düştü

En iyi yardımcı erkek oyuncu dalında Oscar’ı kazanan Daniel Kaluuya ödülünü kabul ederken yaptığı konuşma sırasında annesi garip anlar yaşadı. “Hayattayız, yürüyoruz, konuşuyoruz; bu inanılmaz bir şey” diyen oyuncu sözlerini şöyle sürdürü: “Annemle babam seks yaptı. Müthiş bir şey. Buradayım. Hayatta olduğum için mutluyum. Bu gece bunu kutluyorum.”

Bu esnada kamera yüzünde ‘Ne diyor bu çocuk’ ifadesiyle bakan oyuncunun annesini gösterdi.

4.Brad Pitt’le küçük flörtleşme

En iyi yardımcı kadın oyuncu dalında Oscar kazanan Yuh-Jung Youn adını yanlış telaffuz edenlere sitem ettiği ama hepsini afettiğini söylediği konuşmasına Brad Pitt hayranlığını itiraf ederek başladı. Ödülünü takdim eden Pitt’e dönüp “Sonunda tanıştık” diyen oyuncu “Biz filmi çekerken neredeydiniz. Sizinle tanışmak bir onur” diyerek sürdürdüğü konuşmasında heyecandan nefes nefese kaldı.

5.Kırmızı halıda Crocs

Estetik açıdan sorgulanabilir bir tercih olmakla birlikte salgında evlere kapanıp rahat kıyafetlerden vazgeçmeyen insanların tercihi Crocs terlikler kırmızı halıdaydı.

The Roots grubundan Questlove törenin müziklerininin yanısıra altın rengi Crocs’uyla da geceye damgasını vurdu.

Things I’d do if I had money https://t.co/yJay9phQkh — duane marc (@_doofy) April 26, 2021

6.Ödülü aldı kendisi yoktu

‘Kuzuların Sessizliği’nde en iyi erkek oyuncu Oscar’ını kazanan Anthony Hopkins 30 yıl sonra yeniden bu dalda ‘The Father’ filmiyle ödüle layk görülse de salonda yoktu.

Ödül konuşması için görüntülü bağlanmayan ya da herhangi bir video da hazırlamayan Hopkins’in evinde uyuyor olabileceğine dair şakalar yapıldı.

Bugün bir video yayılayan Hopkins, Galler’de olduğunu belirterek “Günaydın. 83 yaşındayım ve bu yaşta bu ödülü almayı beklemiyordum. Gerçekten hiç beklemiyordum. Teşekkür ederim” dedi.

Geçen yıl hayatını kaybedden ve aynı dalda adaylar arasında bulunan Chadwick Boseman’u da anan Hopkins, “Aramızdan çok erken ayrıldı” dedi

Hopkins en iyi oyuncu dalında Oscar kazanan en yaşlı oyuncu.