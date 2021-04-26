Büyükbaşlar ‘üniversiteli oldu’: Amaç biyoçeşitlilik ve sürdürülebilirlik

Edirne’deki Trakya Üniversitesi’nin Karaağaç kampüsünde biyoçeşitlilik ve toprak sağlığının sürdürülebilirliğini artırmaya yönelik uygulama kapsamında çimler biçilmek yerine büyükbaşlara yedirildi.

Floranın çiçek açtığı, doğanın yeşillenmeye başladığı dönemde yaban hayatına zarar vermeden arıların ve çiçeklerin doğal döngü ortamında devamlılığını sağlamak amacıyla kontrollü gerçekleştirilen otlatma yöntemiyle iş gücünden de tasarruf edildiği belirtildi.

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Fotoğraflar: DHA

Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim görevlisi Begona Rodriguez Rueda öncülüğünde hayata geçirilen uygulamayala atıkların makine tarafından parçalanıp toprağa karışması ve çim biçme makinelerinin yol açtığı gürültünün de önüne geçildi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün, fakültelerinin de yer aldığı aldığı Karaağaç kampüsünün birçok canlı formuna ev sahipliği yaptığını belirterek şunları söyledi: “Yeşil alanların hayvan otlatma yöntemi ile biçilmesini sağlayarak florayı çim biçme makinelerinin olumsuz koşullarından koruyoruz. Bu projede Karaağaç’taki hayvan yetiştiricileri ile iletişime geçip ineklerle otlatma yöntemini kullandık. Üç yıldır gerçekleştirdiğimiz bu uygulamayı farklı bölgelerde de denemek istiyoruz. Ülkemizde bu yöntemi uygulayan öncü bir fakülte olarak sürdürülebilirlik, sıfır atık ve ekolojik çözüm konularıyla ilgilenen kişilere örnek olmayı diğer kurumlara da yol göstermeyi umuyoruz.”

Öğretim görevlisi Rueda uygulanan yöntemin avantajları şöyle sıraladı: Gürültü kirliliğini azaltmak, elektrik, benzin ve iş gücünden tasarruf etmek, öğrenci ve akademisyenler için ilham veren doğal manzara oluşturmak, çim biçme makinelerinin polen taşıyan canlıları yok etmesini önlemek, bahçelerdeki küçük plastik atıkları parçalayarak toprağa karıştırmamak ve karbon salımını azaltmak.

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Kimyasal kullanımını sıfıra indirmek için Fransa, Belçika, Danimarka ve Hollanda gibi ülkelerde uygulanan havyan otlatma yöntemini Trakya Üniversitesi’nde hayata geçirildiğini dile getiren Rueda, “Bu yöntem sayesinde hem mekanik çim biçme yönteminin ortaya çıkardığı olumsuz koşulların önüne geçildi hem de hayvanların doğal besinle beslenmesi sağlandı” dedi.