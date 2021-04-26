‘FETÖ’ operasyonunda 532 gözaltı kararı

‘FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik İstanbul ve İzmir merkezli operasyonda 459’u muvazzaf 532 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir ve İstanbul başsavcılığınca yürütülen ortak soruşturma kapsamında, örgütsel iletişim ağına dahil oldukları tespit edilen ve bir kısmı hakkında örgüt mensubu olduklarına dair itirafçı beyanı bulunan 459’u muvazzaf 532 kişiye yönelik operasyon başlatıldı.

Reklam

İzmir ve İstanbul merkezli 62 ilde yapılan çalışmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, 61’i Jandarma Genel Komutanlığı, 122’si Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 30’u Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 22’si Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, bir Sahil Güvenlik Komutanlığı, 22’si Milli Savunma Bakanlığı’na mensup dördü albay, biri yarbay, dokuzu binbaşı, 24’ü yüzbaşı, 32’si üsteğmen, üçü teğmen, 142’si astsubay, bir uzman çavuş toplam 216 muvazzaf asker ile 42 darbe girişimi sonrası ilişiği kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere 258 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında İzmir başsavcılığınca ise 97’si Jandarma Genel Komutanlığı, 111’i Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 16’sı Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 19’u Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na mensup 235’i astsubay, sekizi uzman çavuş muvazzaf konumda 243 şüpheli ile 31 darbe girişimi sonrası ilişiği kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 274 kişinin gözaltına alınmasına yönelik karar çıkarıldı.