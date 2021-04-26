Vebitcoin soruşturması: Gözaltına alınan dört kişi tutuklandı

Muğla’da işlemlerini durdurduğunu açıklayan kripto para platformu Vebitcoin soruşturması kapsamında gözaltına alınan dört kişi tutuklandı.

Fotoğraf: Reuters

Gözaltına alınan şirket yöneticisi İ.B, şirket ortağının eşi G.B. ve iki şirket çalışanı, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Ne olmuştu?

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) başkanlığı, 23 Nisan’da işlemlerini durdurduğunu açıklayan kripto para platformu Vebitcoin’in, Türkiye’deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etmiş ve Vebitcoin firması ve yöneticileri hakkında inceleme başlatmıştı.

Muğla başsavcılığınca da Vebitcoin’in yürüttüğü işlemlerle ilgili mağduriyetler bulunduğu iddiaları üzerine ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan soruşturma başlatılmış, şirket merkezinde ve bir kısım adreslerde yapılan arama ve el koyma işlemlerine müteakiben şirket yöneticisi ve çalışanları olan dört kişi 24 Nisan’da gözaltına alınmıştı.