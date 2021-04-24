Diken

Yaramazlara biraz batar!

Vebitcoin CEO’su Karadağ vatandaşıymış

Muğla merkezli kripto para platformu Vebitcoin’in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasından sonra şirketin CEO’su İlker B.’nin ardından üç kişi daha gözaltına alındı.

Fotoğraf: Reuters

Muğla Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatıldığını belirtirken, ‘Baron’ lakabıyla tanındığı ifade edilen İlker B.’nin iki yıl önce Karadağ’dan vatandaşlık aldığı öğrenildi.

Reklam

Kripto para borsası Thodex’in bakım yapılacağı açıklaması sonrası sitesini kapatması ve sahibi Faruk Fatih Özer’in yurt dışına kaçmasıyla başlayan sürece, Muğla merkezli Vebitcoin.com da katılmıştı.

Vebitcoin.com yönetimi finansal zorluklar nedeniyle faaliyetlerine son verdiğini açıklamıştı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Vebitcoin’in Türkiye’deki hesaplarını bloke etmiş, savcılık soruşturma başlatmıştı.

Reklam

Başsavcı Yağcı, yazılı açıklamasında, şu ifadeleri kullandı: “23 Nisan’da faaliyet gösterdiği tespit edilen şirketin faaliyetini durdurduğu ve yürüttüğü işlemlerle ilgili mağduriyetler bulunduğu iddiaları üzerine, söz konusu olayla ilgili nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatılmış olup, şirket merkezinde ve bir kısım adreslerde yapılan arama ve el koyma işlemlerine müteakiben şirket yöneticisi ve çalışanları olan dört kişi gözaltına alınmıştır. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü eliyle yürütülen soruşturma çok yönlü olarak ve titizlikle sürdürülmektedir.”

Kripto para borsası Vebitcoin de ‘durdu’

Thodex’in sahibinin bankadaki 31 milyon lirasına el kondu

Thodex’in kurucusuna ‘kırmızı bülten’

Sekiz ilde Thodex operasyonu

Thodex, ‘kapatıp gitmeden’ Dogecoin’e yüklenmiş!

Thodex’in sahibine soruşturma: MASAK şirketin hesaplarına el koydu

İşlemleri durduran kripto borsası Thodex’e suç duyurusu

Kripto borsası Thodex işlemi durdurdu, yatırımcı panikte: Şikayet yağıyor

SON HABERLER

Türkiye de alıcı: Rus aşısına talep niye arttı?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Ağustos 2020’de Covid-19’a karşı kullanmak üzere ilk defa bir aşının onay aldığını duyurduğunda bütün dünya buna şüpheyle yaklaşmıştı. Aşının güvenliği ve etkinliğine dair hiçbir çalışma yoktu. Ama şimdi 60’a yakın ülkeden onay alan bu aşı Avrupa’ya da adımını atmaya hazırlanıyor. Sputnik V adındaki aşıya artan bu ilginin nedeni ne?