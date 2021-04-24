Vebitcoin CEO’su Karadağ vatandaşıymış

Muğla merkezli kripto para platformu Vebitcoin’in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasından sonra şirketin CEO’su İlker B.’nin ardından üç kişi daha gözaltına alındı.

Fotoğraf: Reuters

Muğla Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatıldığını belirtirken, ‘Baron’ lakabıyla tanındığı ifade edilen İlker B.’nin iki yıl önce Karadağ’dan vatandaşlık aldığı öğrenildi.

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Kripto para borsası Thodex’in bakım yapılacağı açıklaması sonrası sitesini kapatması ve sahibi Faruk Fatih Özer’in yurt dışına kaçmasıyla başlayan sürece, Muğla merkezli Vebitcoin.com da katılmıştı.

Vebitcoin.com yönetimi finansal zorluklar nedeniyle faaliyetlerine son verdiğini açıklamıştı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Vebitcoin’in Türkiye’deki hesaplarını bloke etmiş, savcılık soruşturma başlatmıştı.

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Başsavcı Yağcı, yazılı açıklamasında, şu ifadeleri kullandı: “23 Nisan’da faaliyet gösterdiği tespit edilen şirketin faaliyetini durdurduğu ve yürüttüğü işlemlerle ilgili mağduriyetler bulunduğu iddiaları üzerine, söz konusu olayla ilgili nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatılmış olup, şirket merkezinde ve bir kısım adreslerde yapılan arama ve el koyma işlemlerine müteakiben şirket yöneticisi ve çalışanları olan dört kişi gözaltına alınmıştır. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü eliyle yürütülen soruşturma çok yönlü olarak ve titizlikle sürdürülmektedir.”