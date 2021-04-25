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Yaramazlara biraz batar!

Vebitcoinci çift yasadışı bahis çetesinin de başı çıktı

Muğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin’in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasından sonra gözaltına alınan ‘Baron‘ lakaplı şirket CEO’su İlker B. ve ‘Hanımağa‘ lakaplı eşi Güliz B. yasadışı bahis çetesinin lideri çıktı.

Fotoğraf: DHA

Kripto para borsası Thodex’in bakım yapılacağı açıklaması sonrası sitesini kapatması ve sahibi Faruk Fatih Özer’in yurt dışına kaçmasının ardından Muğla merkezli Vebitcoin.com yönetimi de finansal zorluklar nedeniyle faaliyetlerine son verdiğini açıklamıştı.

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Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), şirketin Türkiye’deki hesaplarını bloke etmiş, savcılık ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan soruşturma başlatmıştı. CEO İlker B.’nin iki yıl önce Karadağ’dan vatandaşlık aldığı ortaya çıkmıştı.

Muğla emniyetinden ifade işlemleri süren çiftin yasadışı bahis çetesinin de dört kişilik lider kadrosunda bulunduğu öğrenildi.

Çeteye üç yıl önce düzenlenen operasyonda çift 34 kişiyle birlikte gözaltına alınmış ve Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz olarak yargılanmış.

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İlker B.’den sonra gözaltına alınan eşi ve iki çalışanının da sorgusu sürdüyor.

DHA’nın haberine göre İlker B. sorgusunda şunları söyledi: “Ben birçok kişinin parasını ödedim. Thodex olayının ardından bizden kripto para alanlar paralarını istemeye başladı. Bir anda herkes saldırınca biz de faaliyetlerimizi durdurduk açıklaması yaptık.”

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