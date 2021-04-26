Melek İpek: Çocuklarıma kavuştum, artık rahatça uyuyabileceğim

İşkenceci eşini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Melek İpek 108 gün sonra özgürlüğüne kavuştu. Tahliyesinin ardından kapıda bekleyen kızlarına sarılıp gözyaşı döken İpek, “Kızlarımın kokularını çok özlemiştim, çocuklarıma kavuştum, bu gece artık rahatça uyuyabileceğim” dedi.

Fotoğraf: DHA

Bugün görülen duruşmada savcılık, İpek’in iki yıldan altı yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti. Mahkeme, ise Melek İpek hakkında ‘haksız tahrik altında’ eşini ‘kasten öldürme’ suçunun ‘meşru savunma sınırının kast olmaksızın aşılması suçuna dönüştüğünü’ hükmederek tahliyesine karar verdi.

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DHA’nın aktardığına göre Melek İpek, tahliye kararının ardından 108 gün tutuklu bulunduğu Döşemealtı L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan, akşam saatlerinde tahliye oldu.

Annesi, babası, kız kardeşi ve avukat Ahmet Onaran eşliğinde otomobilden inen İpek, kızlarını görünce koşarak sarıldı.

İpek, kızlarına uzun süre sarılarak “Sizleri çok özledim, canlarım benim” dedi.

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İpek, şunları kaydetti: “Çocuklarıma kavuştum. Bu gece artık rahatça uyuyabileceğim. Koğuş arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, bana iyi davrandılar. Çocuklarımı çok özledim. İçerdeki tek tesellim onların dışarıda huzurlu ve mutlu olmalarıydı. İçeri girince çocuklarımla sarılabildik. Avukatım Ahmet Onaran’a teşekkür ediyorum. Beni hiç yalnız bırakmadı. Dışarıdan haberleri onun sayesinde aldım. Aslında tek düşündüğüm şey çıkabilir miyim, çocuklarıma kavuşabilir miyim acabaydı. Tek yapabildiğim şey dua etmekti.”