‘Sistemin çöküşü’: Risk grubundaki doktorlar göreve çağrıldı

Sağlık Bakanlığı, 65-72 yaş arasındaki doktorların yeniden atanması için ilana çıktı.

Resmi Gazete’de yayınlanan ilanın ne anlama geldiğini Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey üyesi Dr. Alican Bahadır Diken’e değerlendirdi: “Sağlık sisteminin çöküşünü sağlık çalışanlarının emekleri üzerinden engellemeye çalışıyorlar. O yüzden ekstra sağlık çalışanı talep edilmiş durumda.”

Reklam

Türkiye’de pandemi nedeniyle sağlık çalışanlarının hem istifa etme hakkı elinden alınmış hem de izinleri iptal edilmişti.

‘Yanlış politikalar ekstra yük getirdi’

Pandemide uygulanan yanlış politikaların sağlık çalışanlarına ekstra yük getirdiğini belirten Bahadır şu ifadeleri kullandı: “Pandemi sahada önlenebilseydi, etkili bir filyasyon yapılabilseydi yangın bu kadar büyümeyecekti. Şu an bütün hastaneler, bütün sağlık merkezleri pandeminin etkisiyle yoğunlaşmış durumda.”

OECD raporlarını hatırlatan Bahadır, Türkiye’nin zaten nüfus başına düşen hekim sayısında en düşük ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Reklam

‘Sistemin çöküşünü sağlık çalışanlarının emeğiyle engellemeye çalışıyorlar’

Hastaneler şu anda yer bulunamadığını belirten Bahadır, Covid-19 dışı hastalıklara da dikkat çekti: “Pandemideki yoğunluk, diğer hastalarla ilgilenmeyi de engelliyor. Sağlık çalışanları ciddi bir yük altında.”

Pandemide ölen doktorların yüzde 30’undan fazlası 65 yaş üstü

65-72 yaş aralığı pandemide risk grubu arasında bulunuyor.

Bahadır, “Hayatını kaybeden doktorların yüzde 30’undan fazlası 65 yaş ve üzerinde olanlar” dedi.

‘Risk grubunu geri çağırmayın KHK ile atılanları alın’

Sağlık çalışanlarının yetersizliğine dikkat çeken Bahadır, risk grubundaki 65 yaş üzerindeki hekimleri çağırmak yerine alınması gereken önlemi şu ifadelerle belirtti: “Biz TTB olarak KHK ve güvenlik soruşturmalarıyla kamuda çalıştırılmalarına izin verilmeyen hekim ve sağlık çalışanlarının kamuya çağrılması talebini sürekli dillendiriyoruz. Çözüm bu olmalı.”