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Yaramazlara biraz batar!

Diyarbakır Barosu’na ‘Ermeni soykırımı’ soruşturması

Diyarbakır Barosu yönetimi hakkında, ‘Ermeni soykırımı’na ilişkin yayımladıkları bildiri nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: DHA

Diyarbakır başsavcılığı, ‘Büyük felaketin acısını paylaşıyoruz’ başlığı altında 24 Nisan’da yayımladıkları bildiriyle ilgili baro başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında, ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçundan soruşturma başlattı.

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Baro, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı: “Büyük Felaket’in acısını paylaşıyoruz. ‘Tarihin karanlığından kaçmakla bir yere varamayız. Geçmişle yüzleşmede ‘Ermeni Hakikati’ en hayati kavşaklardan biridir.’

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