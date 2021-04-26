Dolar/TL, Kavcıoğlu ve Biden sonrası tarihi zirvesine yaklaştı

Dolar/TL, ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik endişeler ve Merkez Bankası başkanının açıklamalarının ardından Türkiye ekonomisine yönelik devam eden risklerin etkisiyle 8.4 üzerinde baskı altında.

Fotoğraf: Reuters

TL’de geçen haftadan beri benzer para birimlerinden negatif ayrışma ve değer kaybı devam ederken kur 8.58 seviyesindeki tarihi zirvesine yaklaştı.

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Reuters’a konuşan işlemciler ABD ile ilişkilerde daha hızlı bir bozulma riskine dikkat çekti. Ayrıca işlemciler geçen haftadan beri TL’nin yeniden değer kaybetmesinin enflasyonda getireceği yeni yükselişler ve olası yeni faiz artışı ihtiyacının karşılanmayacağı beklentisinin endişelerin daha da artmasına neden olduğunu belirtti.

Dolar/TL saat 09:20’de 8.46 seviyesindeydi. Avro/TL aynı saatte 10.22 düzeyindeydi.

MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu cuma günü, “Sıkı para politikasına devam edeceğiz. Ancak yüzde 19 olan faizlerin uzun vadede artıracağım dediğiniz zaman reel sektöre nasıl bir mesaj verirsiniz; bu işi dengeli götürmemiz lazım” demiş, bu ifadesiyle yüksek faize karşı olarak algılanmaya devam eden söylemleri devam ettirmişti. Kavcıoğlu “Faize karşı olmayan var mı? Yüksek faizden memnun olan kim var” demişti.

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Spinn Danışmanlık’tan Özlem Derici, bunu şöyle değerlendirdi: “Kavcıoğlu MB’nin sıkı para politikasına sadık kaldığını ve kalacağını belirtmesine rağmen söz konusu ifadelerin metinden çıkartılmış olması para politikası ile ilgili belirsizliğin de sürmesine neden olacaktır.”

MB geçen hafta gerekirse ek sıkılaştırma yapılabileceği ve para politikasının uzun süre sıkı tutulacağına yönelik ifadeleri PPK metninden çıkarmıştı.

Bankacılar birkaç haftadır küresel piyasalarda yaşanan riskli varlıklara yönelik iştahın artmasının TL’ye ilişkin risklerin önüne geçtiğine ancak bunun kalıcı olmayabileceğine dikkat çekmişlerdi.

Nitekim küresel piyasalardaki görünümün özellikle geçen hafta bozulması ile birlikte TL yeni bir satış baskısı altında girdi.

Piyasada bugün kabine toplantısı haftanın kalanında ise ABD Merkez Bankası’nın faiz kararı ve MB’nin enflasyon raporu öne çıkan gelişmeler. MB’nin yüzde 9.4 seviyesindeki yıl sonu tahminini belirgin şekilde yükseltmesi bekleniyor.

Kabine toplantısında kısa bir süre önce sıkılaştırılan tedbirlere yenilerinin eklenip eklenmeyeceği, olası tedbirlerin üretime, ekonomiye etkileri de takip edilecek.

‘Soykırım’ kararı

ABD Başkanı Joe Biden cumartesi günü yaptığı açıklamada 1915 yılında Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Ermenilerin öldürülmesini soykırım olarak niteledi.

Biden’ın soykırım nitelemesi daha çok sembolik bir öneme sahip olsa da Ankara’da öfke yarattı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan cumartesi akşamı yaptığı kısa konuşmada konuya değinmedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise Türkiye’nin önümüzdeki aylarda çeşitli şekillerde buna karşılık vereceğini söyledi.