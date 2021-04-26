Üsküdar belediyesi, İBB’nin Halk Ekmek büfesi kurmasını engelledi

Üsküdar’da belediye ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), halk ekmek büfesi kurmasına engel olmaya çalıştı. Bir Üsküdar sakini, “Engel olmak isteyenler, bir de siz girin şu kuyruklara. Evimi yıktılar şimdi de ekmeğimi alıyorlar elimden” dedi.

Bir Üsküdarlının tepki gösterdiği videoyu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan sosyal medya hesabından paylaştı.

Reklam

Özkan, paylaşımında, “Halkla inatlaşmanın sonucu sandıkta görülür! Üsküdar Belediyesi’nin İBB’nin yeni Halk Ekmek büfesi kurmasını engellemesine vatandaşlar tepki gösteriyor” diye yazdı.

Üsküdarlının sözleri şöyle: “Biz de sıcak ekmek yemek istiyoruz. O zaman halk ekmek gibi 1 TL yapın ekmek fiyatlarını, bu halk ekmek büfelerine gerek kalmasın. herkes gitsin büfeden alsın. Yeter artık, insanları canından bezdirdiniz. İnsanları canından ettiniz, evinden ettiniz, yurdundan ettiniz. Ben Kirazlıtepe sakiniyim, Kirazlıtepe’de evlerimizden ettiniz.

Bizi darmadağın ettiniz, yuvalarımızı dağıttınız, yeter artık. Çekin elinizi yakamızdan. Bir ekmek büfesidir, bırakın insanlar ekmeğini yesin, ucuz ekmek alsın. Kuyruklarda bekliyoruz saatlerce, siz de gidip o kuyruğa bir girsenize. Yöneticiler, engel olmak isteyenler bir de siz girin şu kuyruklara. Artık bıktık, canımızdan bezdik. Konuşuyorum, çünkü ben mağdurum çünkü benim evimi yıktılar, evimi darmadağın ettiler. Şimdi de ekmeğimi alıyorlar elimden.”

Reklam