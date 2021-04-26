İranlı bakanın kasedi sızdırıldı: Asker, hakim olmak isterse böyle olur

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in, ABD’nin düzenlediği suikast sonucu ölen İranlı komutan Kasım Süleymani’yi, rejimi ve Rusya’yı eleştirdiği bir ses kaydı ortaya çıktı.
Ses kaydını New York Times yayınladı. New York Times’a ise Londra’da Farsça yayın yapan Iran Intarnational tarafından verildi.
Zarif’in İranlı ekonomist Said Lilaz’a verdiği ancak kamuoyuyla paylaşılmayan söyleşinin ses kaydında satırbaşlarıyla şunlar var:
- Kasım Süleymani, nükleer anlaşmayı sabote etmek için Rusya ile birlikte çalıştı.
- Süleymani Rusya’nın iradesi ile Moskova’ya gitti.
- Rusya, İran’ın Batı ülkeleriyle normalleşmesini istemiyor.
- Süleymani bana ‘Şu hususları dikkate almanı istiyorum’ diyordu. Ben savaş meydanının başarısı için müzakere ediyordum. Asker karar alınca böyle olur. Asker ülkenin stratejisine hakim olmak istediğinde böyle olur ve bizimle oynayabilir. Rejim için askeri alan daha önemlidir. Askeri alan için diplomasiyi feda ettim.
- Ukrayna uçağı 8 Ocak’ta (2020) vuruldu (Başkent Tahran üzerinde düşürülen yolcu uçağında 176 kişi hayatını kaybetmişti; Tahran yönetimi önce uçağın füzeyle vurulduğunu yalanlamış, sonra füze sanılarak yanlışlıkla vurulduğunu öne sürmüştü). Ben 10 Ocak’ta yapılan Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi toplantısına katıldım ve ‘Dünya füzeyle vurulduğunu söylüyor, böyle ise bunu söyleyin ki nasıl çözüm bulacağımıza bakalım’ dedim. Allah şahittir, bana öyle muamele ettiler ki sanki onlara küfrettim. Dediler ki ‘Ne demek? Git tweet at ve yalanla.’ 8 Ocak’ta füzeyle vurulduğunu biliyorlardı.”
İran ses kaydını kabul etti ama ‘eksik’ dedi
İran Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, ses kaydının doğru olduğunu kabul etti ancak söyleşinin hepsinin yayınlanmadığını söyledi.
İranlı yetkililer söz konusu söyleşinin yedi saat olduğunu belirterek, “Zarif’i itibarsızlaştırmak için söyleşinin üç saati özel olarak seçilmiş” dedi.