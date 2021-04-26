‘The Crown’ için Prens Andrew’u canlandıracak oyuncu bulunamıyor

İngiliz Kraliyet Ailesi’ni anlatıldığı Netflix yapımı ‘The Crown’ dizisinin yapımcıları, adı ABD’li milyarder Jeffrey Epstein’in cinsel istismar skandalına karışan Prens Andrew’u (61) canlandıracak isim bulmakta zorlanıyor.

Prens Andrew (solda) ve Epstein. Fotoğraf: BBC

Kraliçe 2’nci Elizabeth’in ortanca oğlu, kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan ve 2019’da cezaevinde ölü bulunan Epstein’la yakın ilişkisiyle gündeme gelmişti. Epstein’in mağdur ettiği isimlerden Virginia Roberts Giuffre 17 yaşındayken Prens Andrew’la yatmaya zorlandığını açıklamıştı.

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Kasım 2019’da kraliyat ailesi bünyesindeki görevlerinden ayrılan prensin 20’li yaşlarını dizinin dördüncü sezonunda Tom Byrne canlandırmıştı.

Oyuncu aranan rolde ise dizinin beşinci sezonunda Andrew’un 30’lu-40’lı yaşları canlandırılacak.

Merkezi Britanya’nın başkenti Londra’daki yapımcı şirket Left Bank Pictures oyuncu bulamayınca ‘Spotlight’ adlı sitede ‘çok iyi bir rol‘ diye ilan verdi.

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En sevilmeyen adam

Ancak, Sun gazetesine konuşan bir kaynak, York Dükü unvanının da sahibi, tahtın sekizinci varisi Prens Andrew’nun ailenin en sevilmeyen isimlerinden olduğunu ve oyuncu bulmakta zorlandıklarını belirterek, “Bu rol için sıraya girmiyorlar” dedi.

Yapım ekibi adına açıklama yapan sözcü ise böyle bir durumun söz konusu olmadığını ifade ederek, “Bu doğru değil. Kesinlikle beşinci sezon için oyuncu bulmakta güçlük çekmiyoruz. Spotlight’ta ilan vermek alışılmış bir şey” dedi.